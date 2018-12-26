WeWork帶動東京商辦空置率降至近30年新低

2018年12月26日 22:06 工商 顏嘉南

美國辦公空間共享服務業者WeWork積極在日本開疆闢土，進軍日本短短10個月，便已成為東京商辦市場強勁的推手，協助東京商辦空置率降至1990年代初期以來新低水準。

WeWork將日本視為成長潛力市場，自2月揮軍日本以來，便快速拓展東京頂級商辦業務，為熾熱的東京房地產市場增添薪火。

據日本房屋仲介商三鬼商事（Miki Shoji）數據，東京都心五區－千代田區、中央區、港區、新宿區和澀谷區，11月商辦空置率下滑至1.98％，此為1991年來首度降至2％之下。

WeWork正朝著今年底前在都心五區設置8個據點的目標邁進。據商用不動產服務公司仲量聯行表示，WeWork將管理4萬平方英尺的東京辦公空間。

WeWork進駐也帶動東京都心房價大漲。港區一棟中型建築物房價在6個月內躥升50％，WeWork甫於本月初在該棟大樓開設新辦公空間。擁有該房地產的高盛表示，房價大漲全拜WeWork進駐所賜。該大樓4月轉手時售價逾60億日圓，高盛12月初買進支付超過100億日圓。

WeWork的共享辦公空間收費較同業高，有時甚至高出1倍有餘，但該公司有信心能將這些辦公室租出去。WeWork辦公空間的租約多為長期，通常超過10年。高盛也和WeWork一樣樂觀，認為WeWork擁有穩定的長期收入來源，付高價買下該棟大樓是正確的決定。

WeWork進軍日本短短10個月，已在全國設有11個據點，並計劃在2019年底將總數提升至30個左右。

WeWork成軍雖然只有8年，但事業觸角已經伸至全球各地，躍居紐約和倫敦的最大商辦供應商。總部位在紐約的WeWork不僅提供共享辦公空間，還鼓勵承租者相互合作，建立業務關係，這種業務模型成為WeWork快速成長的推動力。

(工商 )