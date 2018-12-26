冷戰真實笑話：英國設計用雞控制的核子地雷

2018年12月26日 21:35 中時電子報 江飛宇

冷戰在二戰結束後不久就開始，西歐與美國擔心蘇聯龐大的地面部隊，他們估計，要是戰爭爆發，蘇聯部隊可能只需要1星期就可以打到法國，為了阻止蘇聯部隊，發展了許多古怪的核武器，其中英國設計的「藍孔雀」可能最是想法最怪異，而且設計最愚蠢的一種。

大眾機械(popular mechanics)報導，二戰結束後，蘇聯將波羅的海三國與東歐八國納入自己的勢力範圍，要是蘇軍陳兵在東德，確實有可能一星期就打下法國。當時設計了7種前線核武器，包括核子無後座力砲、核子空對空飛彈、核子魚雷、核子火箭、核子地雷、核子水雷、核子榴彈砲。

英國所設計的藍孔雀就是核子地雷的一種，它的重量7.2噸，爆炸當量大概是1萬噸黃色炸彈的效果，約略是廣島長崎原子彈爆炸力的一半，將產生直徑110公尺的巨坑。英國設想，核地雷安裝在蘇軍入侵的路徑上，大多會安裝裝西德以內，要是蘇軍入侵，經過地雷上方或是附近再引爆，以達到兵法所說的「誘敵深入，聚而殲之」的目的。

這個想法本身就已經很可笑了，在自己或是盟友的領土安放核彈，要是真如此設計，值得擔心的不是蘇聯，而是地下的核地雷。不過更搞笑的是它的控制裝置，是用一隻活雞來維持地雷的安全性。

商業內幕(business insider)報導，原來當時的電子定時裝置很容易因寒冷而失效，在結冰的地下有可能把雷管給凍結而無法觸發核爆炸，1957年，英國核物理學家找到了解決方案：雞，因為雞的體溫達到40度，可以保持電子裝備的溫暖。科學家設想，要是戰爭把雞與一星期的飼料裝在核彈的外殼內，雞就安份的吃飼料，不會去啄電線，然後時間到了再去提供新飼料。

這個想法實在太過奇特，因此後人根本不信。2004年3月31日，英國倫敦國家紀錄辦公室舉行「冷戰期間秘密核計劃展覽會」，首次展出這個藍孔雀計畫，文件提到養雞來維持電子裝置的段落時，被多數的參觀者認定是4月1日的愚人節笑話。

後來藍孔雀核地雷是用玻璃纖維的保溫殼來保持元件的溫度，沒有再提到雞。不過，核爆後的汙染風險當然難以被接受，所以1958年2月，僅生產了兩個原型後，藍孔雀計畫就被廢棄了。

(中時電子報)