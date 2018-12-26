余莓莓節目落淚哭罵蔡英文 陳揮文有話想勸她…

余莓莓淚罵蔡英文：為什麼這樣對我們？節目激動哭崩。(取自YouTube)

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中時電子報
陳揮文談余莓莓落淚事件。(影片自22:00開始)
陳揮文昔日火爆對槓余莓莓。
陳揮文。(本報系資料照)

教育部拖延將近一年終於聘任管中閔為台大校長，讓名嘴余莓莓無法接受，昨日在政論節目淚罵蔡英文，痛批蔡英文競選連任的結果，若是建立在不斷地妥協、不斷地權謀，到底把民進黨、台灣當什麼？余莓莓沉痛地說：「那裡面有我們多少年的青春，妳（蔡英文）為什麼要這樣對我們？妳為什麼？」陳揮文今日在廣播節目中談起此事，表示自己除了聲援老朋友，也有話想勸她。

余莓莓淚罵蔡英文：為什麼這樣對我們？節目激動哭崩

陳揮文在節目中表示，從管中閔通過台大校長遴選開始，其實對獨派、本土社團與特定媒體的忠實讀者，很多人到現在為止無法接受這個轉彎，「你們不是一直說管中閔有問題？說管中閔不好嗎？那怎麼可以讓管中閔當台大校長呢？有些人到現在還無法接受，包括我的老朋友余莓莓。」

陳揮文有話想勸余莓莓，他說：「妳的眼淚我很同情，但是妳要了解，蔡總統光靠這些獨派是沒有辦法連任的！什麼叫做獨派？堅定投給姚文智的那個叫做獨派。」

明明知道可能投下去是廢票，仍要投姚文智！陳揮文奉勸這些朋友應該去體諒蔡英文的苦衷，以台北市開票結果，投姚文智僅占17%，那蔡英文想連任、民進黨立委也要連任，光靠這17%、18%能連任嗎？

陳揮文直言蔡英文的轉彎是不得已的轉彎，因為光靠這17%是贏不了的，當然要往中間移動，但陳揮文認為蔡英文最該轉彎不是台大校長，而是她的兩岸政策，「如果她的兩岸政策微調，恐怕很多獨派朋友包括余莓莓又要掉眼淚了。」

(中時電子報)

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