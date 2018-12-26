專家：川普遭彈劾是2019年重大風險

2018年12月26日 22:06 工商 顏嘉南

投資人和企業已經預料聯準會（Fed）升息和中美貿易戰升溫，將讓2019年的市況更加艱難，但他們可能忽視來自華盛頓的一大風險，就是美國總統川普可能遭到彈劾。

川普可能被彈劾鮮少被拿出來談，原因之一是目前仍不確定民主黨在2019年重掌眾議院時，是否會彈劾總統。

彈劾不一定代表總統下台，眾院基於「可被彈劾的罪行」，只要過半數投票通過便能彈劾總統在內的任何公務員，彈劾案將再轉交參議院決定是否有罪。

美國地緣政治顧問公司McLarty Associates資深顧問歐肯（Steven Okun）表示，無論彈劾程序是否啟動，都可能在美國政壇引發熱議，並嚴重削弱華府的辦事能力，對企業形成巨大風險。他周三向美國財經頻道CNBC表示：「民主黨明年肯定會有彈劾行動。」

歐肯提到即將擔任美國眾議院司法委員會主席的奈德勒（Jerry Nadler）曾說，若是川普被查出支付封口費給數名女性，那麼他可能犯下「可被彈劾的罪行」。

此外，川普在通俄門調查妨礙司法，也能成為彈劾事由。司法部特別檢察官穆勒對俄羅斯介入2016美國大選的調查據悉即將進入尾聲。穆勒最快在2月中會向檢察總長提交報告。

歐肯表示，若是川普遭到彈劾，華府基本上將處於關閉狀態，因為總統忙著處理這件事，無力顧及其他。這將成為2019年的重大風險。

歐肯指出，目前美國的政壇發展已經讓商界緊張，川普的貿易政策讓美國企業處於不利位置。川普上任頭一天便宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。

歐肯表示，川普現正聚焦移民問題，而不是經濟，只會讓情況惡化。川普執意在美墨邊界築牆，已經造成美國部分政府關閉。他預期美國政府停擺可能會持續至1月7日或8日。

(工商 )