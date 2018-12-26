先救媽媽還是救妻子 海嘯讓他面臨此生最難抉擇

印尼巽他海峽附近海灘22日晚間遭海嘯襲擊，造成嚴重傷亡。（圖取自twitter.com/Sutopo_PN）

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中時電子報
/綜合報導

要先救媽媽，還是太太？印尼大海嘯讓一名男子面臨了此生最難抉擇。印尼人阿霍克(Udin Ahok)在海嘯當晚事發一瞬間，海水沖進家裡，他急著到熟睡的媽媽房間，但此時妻子卻在他眼前被大水滅頂，他救起了妻子，但也錯失了救母親與幼子的機會。

46歲的Udin Ahok住蘇門答臘島（Sumatra）沿岸的維穆利村（Way Muli），22日當晚，他才剛要睡覺，突然之間，一道大水沖進家裡。Udin Ahok急找尋睡著的母親和兒子，但他同時看見妻子快要被滅頂。他將妻子拉到安全處，兩人逃過一劫。但阿霍克的母親和兒子就沒那麼幸運了，他們後來在一堆堆瓦礫堆中被發現，已不幸身亡。

Udin Ahok在避難所流下淚說：「我沒有時間救我媽媽和兒子，我很悔恨。只希望他們能受到上帝照顧。」維穆利村懷孕6個月的孕婦蘇莉斯提瓦提（Sulistiwati）遭大水沖倒，被鄰居救起。蘇莉斯提瓦提說：「很幸運地，他看到我，並把我從海浪中拉起來。我們和其他人一起跑往高處。當時眼前一片漆黑，我不知道自己懷孕還能跑那麼快。我很害怕，我們等了好幾個小時，直到水消退。」

60歲的沙基說：「我沒辦法重建，一切都沒了，我的衣物、錢財。我在家裡放了1900萬印尼盾（約新台幣4萬元）。」沙基什麼都沒了，只剩一頂白色穆斯林圓帽、一件T恤和一件紗籠。居民伊斯梅爾（Ismail）回憶：「海嘯來襲時，突然就沒電了。我聽見像是飛機飛過的巨大聲響。」他說：「我拿手電筒照向大海，接著看見海浪。我趕緊奔向山丘上的森林。」住在蘇門答臘島的45歲納索哈（Nasoha）說：「我的臉頰、手臂和耳朵都有傷。」他說：「但我很感激，我們都還活著。」

(中時電子報)

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