紐時專欄作家佛里曼：共和黨應該推翻川普

2018年12月26日 22:26 中時 蔡致仁

著有《世界是平的》、曾獲普立茲新聞獎的《紐約時報》專欄作家佛里曼24日表示，為了防止美國總統川普的瘋狂行為使美國、金融市場、國際組織乃至全世界陷入混亂，共和黨領袖應該迫使川普辭職，或者加入罷免他的行列。

佛里曼說，在上個星期之前，他本來還不認為這是迫在眉睫的問題，直到國防部長馬提斯宣布辭職後。

佛里曼表示，「川普有如脫韁野馬。他說謊成性；無意做好總統的基本職責如聆聽簡報、與專家研商再決定重大政策及任用能幹的幕僚；他一心與俄國交好，與同盟交惡；他的自大與自戀凌駕所有事物。再讓他當兩年總統，恐怕會為國家帶來真實的威脅」。

佛里曼指出，對於歷史以及美國作為全球穩定基石的重要性，川普一無所知，而且多次表現這種態度，馬提斯的辭職信更暴露這件事實。二次大戰以後國際組織與國家間組成的同盟儘管不完美，仍然結締成一張有用的網，建立當今和平與繁榮的時代。川普卻偏執地認為，這張網威脅美國的主權與發展，最好將它排除。

佛里曼說，如果美國在一位「無恥且與世隔絕」的總統治理下，撕毀所有國際協議，退出所有國際組織與同盟，成為動盪的製造者，那麼北約、歐盟與世界貿易組織會迅速分崩離析。上一次美國自絕於世界之外是在1930年代，「你記得之後發生什麼事：二次世界大戰」。

佛里曼表示，川普連一國領袖應有的最低標準都達不到。不論是哪一個美國上市公司，如果執行長的表現像川普過去兩年這樣：滿口謊言、像丟衛生紙一樣丟棄幕僚、像青少年一樣不停發推文、對專家建議置之不理。這個人肯定早就被董事會開除。

佛里曼指出，前兩年在企業獲利與股市表現節節高升下，金融市場對川普的不誠實與瘋癲不太在意。但現在川普動輒批評聯準會主席，市場開始對他感到不安。他說，「萬一我們陷入金融危機，我們的領袖卻只會把過錯推給別人時，該怎麼辦？」

佛里曼警告，如果美國像川普一樣淪為自私無恥的騙子，全世界與金融市場將隨之動盪與分裂，「我們不能讓這種事發生」。

(中時 )