麻醉科護理師彭昭宜養孔雀魚 對牠又愛又吃味

2018年12月27日 07:33 中時 謝佳潾

麻醉科護理師彭昭宜又愛又吃味的寵物孔雀魚。（彭昭宜提供）

「餵魚真的很紓壓！」在醫院麻醉科當護理師的彭昭宜，從小養魚當寵物，但之後因課業繁重而停滯，工作後更是念念不忘兒時的生活樂趣，直到2個月前在丈夫的鼓勵下，才又重新養魚，但她卻對水族箱中的孔雀魚又愛又吃味，笑稱另一半好像更愛牠。

彭昭宜指出，她小時候曾有一陣子養魚當寵物，那時候就感覺養魚很快樂、很紓壓，但上國中後因為沒空養魚，就停滯了，而上班後更是沒時間，但也因上班壓力大，有時回到家時會感到心情低落，當下就會想起兒時養魚的快樂時光。

彭昭宜說，有次她與先生到表姊家做客時，看著表姊夫養的魚看到入迷，先生見狀後便鼓勵她養，並承諾她會幫忙照顧，因此她又繼續養魚。她開心地說，每當在餵飼料時，看見魚兒小口小口地吃，真的好療癒，而看著牠們在游泳時，更是能暫時忘記上班時發生的不愉快瑣事。

然而，當提到先生幫忙照顧的事時，她話鋒一轉、語帶酸味打趣地說，「他對魚比對我好」，像是回小琉球迎王時，他超擔心魚會餓死，一直打電話請姊姊幫忙餵魚，掛念程度超乎她想像。

但她強調，養魚真的好，不僅能紓壓，還能藉養魚過程增加與先生的相處時光及互動，他們夫妻倆時常一起換水，而非沉浸在個人的滑手機世界。

(中時 )