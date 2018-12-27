暖冬太熱導致恆春草莓早熟又小顆 遊客元旦連假欲採恐撲空

2018年12月27日 07:40 中時 謝佳潾

恆春囝仔尤俊景5年前捨棄在大陸的紅酒生意，返鄉捲起袖子當青農，但他不種洋蔥反靠技術種草莓，不僅顛覆一般人觀念、讓國境之南也有草莓觀光果園，每年12月至隔年4月更是吸引萬人入園採草莓，但今年的果實量因天氣太熱早熟而撐不到元旦連假，不過明年農曆新年將精采可期。

尤俊景指出，每年12月至隔年4月間是採草莓期，且共分3個花期，第1花期是12月起，主要供元旦假期讓遊客來摘採，第2花期則為2月起，以供農曆過年的遊客為主，第3花期則主打228連假，幾乎每年都是這樣的模式，但今年的暖冬期實在太熱又長，導致草莓早熟又小顆，可供遊客摘的大顆的數量約少3成。

尤俊景說，今年開園至今，遊客來來去去，整園3分地的草莓，幾乎已不見大顆的草莓，但依舊會開園讓想體驗的遊客來玩，只是提醒遊客，元旦假期的採草莓樂可能無法成行，但農曆過年絕對可以期待，目前園區已準備進行「養精蓄銳」中。

「草莓絕對是塊商機！」談到5年來的心路歷程，尤俊景坦言很辛苦，他說，從起初的不被看好，到做出成績被肯定，期間的辛酸與壓力真不是三言兩語可以說盡，而今他只想說，高屏地區約只有5甲地在種草莓、做觀光果園，而對比兩縣市的300多萬人口來看，這不正是商機嗎？

他無奈地說，政府疑似很難看到這一塊，但這塊開發中的市場，絕對能讓果農有不一樣的新天地。

(中時 )