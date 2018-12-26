積極培養護理及長照人才 大千與敏惠醫專共同合作

2018年12月26日 23:02 中時 巫靜婷

畢業於敏惠醫專的2位護理師沈倩羽（右）、洪筠玲（左），大讚院方提供單人宿舍，使其輪班後得到良好的休息品質。（巫靜婷攝）

長照需求日趨增加，為培養因應高齡化社會的優秀人才，並打造專業醫護品質，苗栗大千綜合醫院與台南敏惠醫護管理專科學校26日簽訂產學合作計畫，將擴大合作科別，全力培養學生專業長才，輔導其就業，並提供實習與住宿費用減免優惠，減輕學生負擔。

大千醫院院長徐千剛表示，首次與敏惠醫專簽訂產學合作，除護理科外，亦將長期照護與健康促進管理科學生納為主要實施對象，在學術交流、產學研究、校外實習、就業機會等方面簽訂一系列合作計畫，使學生縮短產學落差，提早適應職場環境。

敏惠醫專校長葉至誠表示，全校學生約有3成來自中部地區，為鼓勵學生返鄉服務，與大千醫院合作，每年將挑選至少20名專4、專5學生到院實習，院方除提供專業設備及優秀醫護人員指導外，更免除學生實習與住宿費用，補助參與計畫的同學每年每人12萬元，共創學生、學校、醫院3贏局面。

畢業於敏惠的2位護理師沈倩羽、洪筠玲，分別在大千工作約4年、1年，分享工作心得表示，院方除提供護理人員二技及研究所進修班課程，讓其可邊工作、邊精進學習，提升技能與專業外，另有每月1次的返鄉津貼等福利，其中單人宿舍更充分讓她們獲得良好的休息品質。

大千醫院表示，從2016年起於大湖鄉啟動長照2.0服務，到今年開設苗栗及公館日間照顧據點，並於11月榮獲國家生技醫療產業策進會頒發SNQ國家品質標章，長照類長照服務組認證，透過醫療人員的專業及努力，希望能提供苗栗鄉親優質且便利的長照服務。

(中時 )