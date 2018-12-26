廣東台山核電廠正式運作 功率1650MW全球第一

2018年12月26日 22:59 中時電子報 江飛宇

在香港以西136公里處的台山核電廠一號機於12月17日投入運作，這是全球第一座正式運作的第3代歐洲壓水反應堆（EPR），發電功率1,750百萬瓦(MW)，也是全球功率最高。

南華早報(SCMP)報導，台山核電廠是中國核電集團與法國電力公司的合資企業，他們自十年前開始建廠，選擇了高功率的EPR，但因為EPR的設計相當複雜，技術要求很高，所以完工日期一再被推遲，其他採用EPR的核電廠也有類似問題，包括芬蘭的歐爾基洛托電廠3號機(Olkiluoto 3)、法國福拉門維爾核電廠(Flamanville)都有延誤與追加預算的困擾，因此台山電廠能夠運作，已經是世界第一座可營運的EPR電廠了。

下一個大未來(next big future)報導，EPR也是一種壓水反應爐(PWR)，但是功率提升很多，比如採用第2代PWR的核3廠，單具反應爐功率是951百萬瓦，而西屋公司設計最新的AP1000反應爐，功率提升到1100百萬瓦，然而EPR卻達到1650百萬瓦，甚至比進步沸水式(ABWR)的1350百萬瓦還要高。它的反應效率與燃料適用性也很好，可使用一般的5％濃縮的氧化鈾燃料，也能採用混合的鈾鈽氧化物燃料(MOX)，比舊的第二代PWR能夠更有效地使用鈾燃料，也就能夠減少約17％的核廢料。

但是相應的代價就是EPR構造比較複雜，所需要的合金材料也比較高級，法國電力公司承認EPR的設計需要簡化。

受到福島事故的影響，台山核電廠也強化了安全設計，安裝了4個獨立的緊急冷卻系統，每個冷卻系統可以替反應爐冷卻持續1至3年，也就不會發生福島事故的鋯水反應。電廠也強化了圍阻體設計，它有雙層混凝土外購，總厚度達到2.6公尺，能夠承受飛機的撞擊，也能忍受內部超壓的衝擊，也就避免福島事故氫爆那樣把廠房炸毀的災難。

(中時電子報)