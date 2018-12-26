美農民真慘！陸停買大豆 美政府又關門停發補助

2018年12月26日 22:55 中時電子報 盧伯華

從中國海關公布的數字顯示，美中貿易戰前景仍未明朗，但中國在11月份並未如外界預期購從美國進口大豆，加上川普政府與國會之間在聯邦預算案未達協議，聯邦政府被迫停擺，所有用來做為貿易戰援助措施的農民補助將在下周停止發放，對今年來因大豆滯銷而陷入困境的美國農民無疑雪上加霜。

據美國之音報導，這是美中貿易戰以來，中國首次出現未進口美國大豆的月份，此一消息讓大豆價格再度面臨壓力，芝加哥商品交易所的大豆價格連續4個交易日下跌。

中國購入美國大豆的承諾尚一完全實現，美國農民卻遭遇上聯邦政府關門停發補助的無妄之災。圖為美國愛荷華州的大豆倉儲站。（圖／美聯社）

報導說，中國海關的數據顯示，中國近來大量購入巴西大豆，11月向巴西進口了507萬噸大豆，比去年同期的276萬噸暴增逾80%。而11月向美國進口的大豆數量則是「零」，去年同期大陸進口美國大豆數量是470萬噸，即便是上個月的10月份，仍購入6.7萬噸。

美中貿易戰自今年7月開打以來，中國首先對美國大豆加徵25%的關稅。美國政府為補償農民的損失，向農民發放貿易救助款項。不過，由於美國政府與國會未就聯邦預算問題達成一致導致聯邦政府停擺，美農業部已宣布對農民的補助款將於下周暫停。

川普政府與美國國會在聯邦預算的僵局來自於興建美墨邊境牆撥款50億美元的分歧，聯邦政府從21日起宣布部分停擺，補助款暫停發放影響所及包括大豆、玉米、棉花、杏仁、乳製品、豬、高粱和小麥的農民與相關產商，部份農業貸款項目也停止辦理。

不過，市場已傳中國12月將向美國採購至少50萬噸的大豆，做為推動中美貿易戰緩解的象徵性作為。外媒指出，12月購入美國大豆的陸企主要以國營企業為主，包括中儲糧集團與中糧集團。

(中時電子報)