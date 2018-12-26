獨）蘇貞昌同意接閣揆 陳其邁接副閣揆 徵詢閣員已展開

2018年12月26日 23:04 工商 呂雪彗

行政院長賴清德傳明年1月14日率內閣總辭，蘇貞昌接手出任行政院長。(資料照片)

(23:10更新內容，陳其邁將接副閣揆)據了解，在行政院長賴清德執意為負起政治責任辭職下，總統蔡英文已徵詢新閣揆，前行政院長蘇貞昌已同意回鍋扛起閣揆重責，蘇近日已展開徵詢內閣人選的動作，內閣改組時間配合立法院審總預算，約在1月中下旬。副閣揆原看中金管會主委顧立雄，但顧已婉拒，改由參選高雄市長失利的陳其邁將接副閣揆，立法院預定1月11日將總預算完成三讀，賴清德隨即在14日率內閣總辭。

最近黨政人士證實，黨內中生代很多人勸賴揆留任，但賴辭意甚堅。在賴揆留任幾無轉圜餘地下，小英總統已展開新揆組閣的佈局，在黨內一致認同下，找出最有輔選能量的蘇貞昌重作馮婦，因為只剩一年，從經驗上，黨內認為只有蘇貞昌組閣可無縫接軌。

據悉，原本毫無意願的蘇貞昌，在小英派多組人選遊說下，勉為同意扛起閣揆重責，且他最近已展開徵詢閣員動作。據悉，財經部會有不少人剛上任，任期不長，因此傾向大多留任。但國發會主委陳美伶表達和賴揆同進退，一旦陳辭意甚堅，由經濟部政次龔明鑫升任呼聲甚高。

至副閣揆，據側面了解，看中金管會主委顧立雄，但顧認為只剩一年，他不可能在政院有所作為，不如留在金管會好好做事，已婉拒這項安排。

在顧婉拒副閣揆後，據了解，敗選高雄市長的陳其邁呼聲不小，黨內各派系均可接受，出線機率不低。至台中市長林佳龍，也被蘇延攬入閣，希望林接環保署長，但林因空污才敗選，因此也婉拒這項安排。由於明年環評法修法是一大燙手山芋，因此蘇徵詢的多位人選，都意願不高，形成難產狀況。

(工商 )