高雄》雙向混成式開刀房 減少病人轉送危險

神經外科主治醫師歐建佑（左），向國軍高雄總醫院院長柯朝元少將（右排前）等人說明雙向混成式開刀房、影像攝影及萬用手術台設備。（林瑞益翻攝）

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旺報

由於現代人腦心血管疾病及重大創傷日益增多，國軍高雄總醫院為提升治療成功率及降低手術危險，特別建置了雙向混成式開刀房，此舉將讓手術和高階影像系統結合在一起，使醫生能在同時同地完成複雜手術，減少病患轉送的危險性。

國軍高雄總醫院26日舉行啟用典禮，由院長柯朝元將軍及國防部軍醫局藥政處長謝政智上校主持。同時邀請國防醫學院南區校友會理事長潘志勤與國軍高雄總醫院所屬各分院院長，共同見證啟用儀式。

此項高階雙向的透視定位裝置，為全台相關設備中最高階的機種之一，真正可達到多專科運用，目前該院已規畫由神經外科、心臟外科、心臟內科、骨科、婦產科及放射科等多位專科醫師共同組成專業團隊進駐使用，舉凡重大創傷多處內出血、急性腦中風取栓、內外骨科之血管病變及婦產科大出血等，皆可迅速介入治療。

該院神經外科主治醫師歐建佑說，現在腦內動脈瘤大部分都可以用栓塞的方式來處理，通常在導管室進行栓塞治療時，如果動脈瘤突然破裂，才會將病人緊急轉送到開刀房，但在過程中病人因持續大量出血，會有致命的風險，現在可以把栓塞治療整個移到開刀房來進行，有任何緊急狀況發生，節省下許多轉送浪費掉的寶貴時間。

這也印證了神經外科的名言：時間就是腦細胞，增取時間就可以替病人增取到更高的存活率。

(旺報 )

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