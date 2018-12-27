律師說法》保險法為什麼限制未滿15歲死亡 保險不賠？

普悠瑪列車出軌翻覆。（中時資料照/李忠一攝）

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

普悠瑪事故中，有5位未滿15歲的小孩罹難，可是小孩卻無法獲得保險的理賠，為什麼？是因為保險法第107條的規定所致，許多人不知道我們法律是禁止15歲以下的小孩身故時領取保險金的，那為什麼又要這樣規定呢？

●保險的原則

保險是保障不確定性的風險（意外），如果是人為故意所致的，就不是意外了！但仍會有人覬覦保險金，故意讓保險事故發生，例如著名的南迴搞軌案，李泰安、李雙全為了詐領保險金，讓火車出軌，讓老婆送進醫院，再注射不明藥物故意致越南外配致死，就是所謂的「道德風險」，當然不能讓這種人領保險金，所以保險法就是要讓「道德風險不要發生」。

保險法第107條的沿革。(天秤座法律網)

贊成意見

從條文的修正，可以看得出來對於小孩死亡保險的態度，轉變很大，現在的規定，立法者認為，小孩子是弱勢者，反抗的能力較弱，107條刪除時期，曾經發生幾起父母謀害小孩詐領保險金的事件，所以為了防範道德風險，規定15歲以下小孩死亡時，保險不理賠。加上也有人認為，小孩不是家庭的經濟支柱，不符合一般購買壽險的習慣，不知道要保障什麼，保險金也是父母領走，對小孩沒有好處，只是增加道德風險，認為要禁止才對。

反對意見

不能因為千分之一、萬分之一、極少數謀財害命的事件，就完全禁止15歲以下死亡事故的理賠，而影響其他大多數民眾的權益。而且許多年邁老人，反抗能力比小孩更弱，而且老人死亡的機率本來就比小孩高非常多，設計謀害老人詐領保險金，可能還比謀害小孩容易，卻沒有禁止老人理賠，無法合理解釋這個差別待遇。現行制度並不是處理問題的好方式，不建立審核機制或做類型化區分，而是整個15歲以下理賠全砍掉，只是逃避問題和製造其他問題。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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