NBA》再求湖人收留？詹皇：我比甜瓜還了解他

詹姆斯再次公開要求湖人高層招募安森尼。(美聯社)

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中時電子報

「小皇帝」詹姆斯始終相信自己，可幫好友「甜瓜」安森尼重振往日雄風！就在26日湖人與勇士中場休息時間，《ESPN》播出詹皇一對一專訪，詹皇再次重申渴望湖人高層招募安森尼想法，甚至強調可能比安森尼還了解他自己。

「我相信安森尼還能夠打NBA強度的比賽，」詹姆斯表示，「我相信我能夠幫助安森尼，一直以來我了解安森尼的程度比他自己還深，反過來也是同樣道理，假如我們現在真的有機會招募安森尼，我當然非常歡迎他加盟湖人。」

只是本季只在火箭打了10場例行賽，場均13.4分、5.4籃板的安森尼，目前處境相當尷尬，儘管從本月中旬開始，就不斷傳出他可能加盟某隊的謠言，卻遲遲沒有下文，最新被「打臉」的新聞，就是巫師高層公開否認想挖甜瓜。

況且這已經是詹姆斯第2次公開希望湖人招募安森尼了，先前他在湖人110比115不敵籃網賽後，就直接開口說出想跟安森尼一起打球，可是湖人高層擺明裝傻到底，包含籃球事務總裁魔術強生、總管瓦林卡等人都沒任何回應。

畢竟湖人沒有任何球隊名額可以多簽球員，魔術強生與瓦林卡也不想因為找來安森尼，造成英格拉姆、庫茲馬等年輕好手上場時間或發揮空間變少，才會故意裝傻到底，反正不管詹姆斯公開放話幾次，真正擁有決定權還是湖人高層。

(中時電子報)

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