叫太大聲！正妹酒後啪啪給無套 酒醒告性侵遭友打臉

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

宜蘭一名男子日前參加朋友求婚派對，認識一名正妹，2人相談甚歡酒後發生3次性行為，女方還因為性行為時呻吟聲太大引起同行友人的注意，不過她酒醒後，看到旁邊全裸睡旁邊的男子，竟翻臉告他性侵，不過法官不這麼認為。

判決書指出，施姓男子日前受邀到友人邀請參加求婚派對，友人介紹他與一名女子認識，兩人喝幾杯後施男便帶她外出散心，之後扶她回房休息。兩人當晚發生3次性行為，但隔天她酒醒後發現，自己身上衣物被換過，施男則全裸睡在旁邊，她認為自己遭到旁邊的施男性侵，提告妨害性自主。但施男到案後否認犯行，並稱當時2人意識清楚，嘿咻前還有聊到她男友，2人甜蜜親吻、擁抱，整晚共嘿咻3次。他說，當時曾提及自己沒有戴套，女子還說可以射在肚子，而且過程中女子很主動，呻吟聲也很大，連同行朋友也作證：「都有聽到。」

友人證稱，女子酒量很好，當天在民宿也只喝了3瓶啤酒，看不出來有意識不清，另名朋友說，當晚他聽到房間內傳來呻吟聲，同行友人也都聽到，還特意躲在門外確認是什麼聲音，還有人聽到滿臉通紅。宜蘭地院審理後認為，當晚女子只喝3到5罐啤酒，並未多喝其他酒類，散步時，還能自行走路，法官根據女子所喝酒類、數量、經過時間，以及上樓後情況，難以認定她有喝醉，且2人互動來看，女方也不到無法或不知拒絕情況，因此認定事證不足，判決施男無罪。

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(中時電子報)

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