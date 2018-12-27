想管不敢管 朱學恒批：蔡英文選擇最沒用的方法

總統蔡英文。(中時資料照片)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

教育部長葉俊榮日前宣布「勉予同意」管中閔就任台大校長，隔日就遭行政院長賴清德約見後請辭獲准，但葉俊榮僅以簡訊通知賴清德即宣布管中閔人事案。對此，總統蔡英文26日首度發聲，表示「我跟賴院長都相當錯愕」，並稱應該對程序正義有所堅持。對此，宅神朱學恒批蔡總統是最高權力者，結果選擇最沒用的方法：發臉書文。

總統蔡英文先在臉書稱，面對大學自治，即使身為總統，對於校長的人選，也沒有置喙的餘地。但我同樣期待，大學自治應該對程序正義有所堅持。並對教育部長的決策進行撇清，指「都沒有所謂總統默許的問題，這樣的操作無助於解決問題。」

對蔡英文自稱「沒有置喙的餘地」，但又指指點點程序正義。朱學恒指蔡英文「發這篇文一直置喙是幹什麼？發臉書文不算置喙嗎？」

朱學恒表示，蔡英文「你都是最高權力者了，教育部長跟張天欽不聽你話，你有一百萬種方法可以處理可以懲處，不爽派個快遞就可以拿回公文啊。結果你選擇最沒用的方法：發臉書文 。」

網友亦對蔡英文想管又不敢蹚渾水態度批評：「一言不合就發FB 跟吳音寧87%像」、「當初放任這些人胡作非為，現在自食惡果」、「置喙不置喙不曉得，沒有智慧是可以肯定的事實」、「比自怨自艾深宮怨婦更令人生厭，不敢管、管不動，更不知道怎麼管」。

(中時電子報)

朱學恒臉書
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