法律高材生下海體驗當「汁男」曝夢幻工作下的「不人道體力活」

人氣AV男優清水健分享自製「勃起便當」，相當健康養生。(取材自清水健推特)

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中時電子報
/綜合報導

不少男性都對AV男優的工作都有著不切實際的憧憬，都認為男優似乎都在做著平常只能幻想的事，還可以賺很多錢。有名法律系畢業的高材生為了喜歡的AV女優，報名「汁男優」的招募，也順利上場拍攝，不過現實卻摧毀他美好的憧憬。

日前一名法律系畢業的男生，為了想看到喜歡的女優，報名下海「汁男優」的招募。所謂汁男優，就是只在拍攝現場負責提供「嘉明」的人，是不會和女優有任何互動的，也不會在片中露臉。這名法律系畢業生小寂，接受《中國新聞周刊》專訪，說出「汁男」這個不人道的體力活心酸，他表示「汁男」一整天拍攝下來，大約能拿到新台幣1500元左右，他強調在拍攝現場，「汁男」就像圍觀路人般站在一旁，等待導演的指令，他第一次上陣時，還險些失手亂噴，後來他陸續學習一些男優的課程，精進更多技巧，終於得到第一次拍攝機會。

小寂說，當AV男優最重要的是「時間控制」，男優的動作、甚至射出，都要隨著導演的指令而行，他說：「導演不喊下一步，我就不敢繼續，還曾憋到險些痙攣。」有幾次，因為女優要補妝，進行道一半的小寂被導演強行喊卡，等待一下又再繼續，他說這的確需要很強的體力才能勝任。

小寂認為這個行業最重要的職業道德，就是為觀眾服務的專業精神。男優要嚴格控制自己的身體線條，並保持個人健康跟衛生，還要運動健身。每天早上，都要準時起床。吃營養健康的食物，他們也很少喝酒、熬夜，以免影響隔日的拍攝狀態。基本上他們不抽煙、不吃味道太重的食物，以免影響對戲的演員，還要避免在拍攝期間中腸胃不適，放出臭味。

在成人片中只露「那話兒」不露臉的「噴汁」男優，稱為「汁男優」，綜合媒體報導，「汁男優」必須具備「遠射」能力外，量也不能太少或太稀，導演對射精的要求相當嚴格，小寂也說，汁男是AV男優中最初階的，之後有機會的話能進階到「陽男」。陽男的酬勞是汁男的4倍，但是「供貨量」必須足夠，還要在短短時間內射5次以上。而陽男更進階的就是專職男優，如清水健，薪水就更三即跳了。

(中時電子報)

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