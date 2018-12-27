暖冬效應　國姓蜜棗草莓產期延後質佳

國姓鄉蜜棗因今年暖冬產期延後，在農民細心栽培下甜脆多汁，鄉長丘埔生至農園關心農民生產情況。（廖肇祥攝）

友善列印
中時
國姓鄉蜜棗因今年暖冬產期延後，在農民細心栽培下甜脆多汁。（廖肇祥攝）
國姓鄉草莓因今年暖冬產期延後，有農民嘗試無毒栽培，隨時都可以採果品嚐。（廖肇祥攝）
國姓鄉草莓因今年暖冬產期延後，有農民嘗試無毒栽培，隨時都可以採果品嚐。（廖肇祥攝）

廖肇祥／南投報導

國姓鄉優質蜜棗與草莓是市場搶購年節禮品，但因今年暖冬，使得產期普遍延後兩週後，但也因為雨水少，甜度普遍提升，在農民疏果、草生栽培及無毒管理下，滋味更是香甜爽脆。

國姓鄉福龜社區是鄉內牛奶蜜棗及草莓的產區，農民林守都經營的「喬心園」網室草生栽培，調和糖蜜、牛奶、乳酸菌做有機肥，在多年剪枝管理下，蜜棗主幹粗壯，搭配疏果，讓養分集中在剩下的果實裡，滋味特別甜脆，禮盒一上市往往供不應求。

福龜另一項特產是無毒草莓，農民羅耀宗經營的納豆草莓園堅持不噴農藥，以沙拉油、食用醋調製的殺蟲劑抑制病蟲害，雖然比起慣行農法的草莓，個頭比較小，但香氣四溢，滋味十足，且不用等到農藥衰退期，產期觀光客隨時都能入園採草莓，因檢驗無農藥殘留，知名的酒廠還與羅耀宗合作生產草莓啤酒。

國姓鄉長丘埔生表示，農民反映，今年因暖冬效應，使得冬季生產的蜜棗、草莓產期普遍延後，但也因雨水較少，即使果實不那麼碩大，但滋味更豐富、口感更甜脆，國姓鄉有許多農民嘗試採取無毒、有機栽培，守護消費者健康，也保護了土地，這些有理念的農民很需要市場消費者的肯定，才能堅持生產更優質健康的蔬果。

(中時 )

新手媽聖誕大禮收到「幼稚園帳單… 北梅國中學生走入社區　為老人帶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。