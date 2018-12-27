暖冬效應　國姓蜜棗草莓產期延後質佳

2018年12月27日 01:18 中時 廖肇祥

國姓鄉蜜棗因今年暖冬產期延後，在農民細心栽培下甜脆多汁。（廖肇祥攝）

國姓鄉草莓因今年暖冬產期延後，有農民嘗試無毒栽培，隨時都可以採果品嚐。（廖肇祥攝）

國姓鄉草莓因今年暖冬產期延後，有農民嘗試無毒栽培，隨時都可以採果品嚐。（廖肇祥攝）

廖肇祥／南投報導

國姓鄉優質蜜棗與草莓是市場搶購年節禮品，但因今年暖冬，使得產期普遍延後兩週後，但也因為雨水少，甜度普遍提升，在農民疏果、草生栽培及無毒管理下，滋味更是香甜爽脆。

國姓鄉福龜社區是鄉內牛奶蜜棗及草莓的產區，農民林守都經營的「喬心園」網室草生栽培，調和糖蜜、牛奶、乳酸菌做有機肥，在多年剪枝管理下，蜜棗主幹粗壯，搭配疏果，讓養分集中在剩下的果實裡，滋味特別甜脆，禮盒一上市往往供不應求。

福龜另一項特產是無毒草莓，農民羅耀宗經營的納豆草莓園堅持不噴農藥，以沙拉油、食用醋調製的殺蟲劑抑制病蟲害，雖然比起慣行農法的草莓，個頭比較小，但香氣四溢，滋味十足，且不用等到農藥衰退期，產期觀光客隨時都能入園採草莓，因檢驗無農藥殘留，知名的酒廠還與羅耀宗合作生產草莓啤酒。

國姓鄉長丘埔生表示，農民反映，今年因暖冬效應，使得冬季生產的蜜棗、草莓產期普遍延後，但也因雨水較少，即使果實不那麼碩大，但滋味更豐富、口感更甜脆，國姓鄉有許多農民嘗試採取無毒、有機栽培，守護消費者健康，也保護了土地，這些有理念的農民很需要市場消費者的肯定，才能堅持生產更優質健康的蔬果。

(中時 )