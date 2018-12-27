北梅國中學生走入社區　為老人帶來耶誕歌舞與按摩

北梅國中學生為社區老人帶來耶誕歡樂，還獻上了舒壓按摩。（廖肇祥攝）

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北梅國中學生為社區老人帶來耶誕歡樂歌舞，還獻上了舒壓按摩。（廖肇祥攝）

廖肇祥／南投報導

北梅國中的學生本著關懷社會的精神，聖誕節假期期間展現關懷社區長者之心，在梅林社區活動中心舉辦「歡樂耶誕佳節送暖活動」與長輩同樂，學生除了精心準備耶誕歌舞表演外，並與長者一起跳土風舞，更為老人家按摩及閒話家常後，送上親手包裝的小禮物，讓長輩感受到陪伴的溫暖，也讓學生透過互動學習瞭解長輩需求。

北梅國中校長張文嘉表示，社區為老人服務是北梅優良的傳統，孩子走出校園進到社區與長輩互動，培養了柔軟心，更學會與長輩相處的技巧與溝通模式。教師卓誼潔老師則表示，在課堂中帶領孩子設計課程時，想法豐富而多元，往往站在自己的立場，沒有考慮到長者身心狀況，經過引導與討論後，孩子學會換位思考，設計出符合老人家互動的內容，甚至在歌曲演唱上拋棄原本喜歡的流行歌曲，努力練習「月亮代表我的心」，期望長輩覺得熟悉而跟著一起哼唱。

校方指出，北梅國中學生約有30％的家庭出自隔代教養，因此學生與老人互動並不陌生，隨著高齡化社會的到來，獨居老人愈來愈多，北梅孩子到社區與長輩互動，讓他們有個說話的對象，也有個情感的寄託，每月一次的交流與互動是，是世代間最感人的時刻。

(中時 )

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