《雙城》演欠債失意男　溫昇豪有感：我也曾經失敗過

2018年12月27日 03:40 中時 林淑娟

《雙城故事》中的溫昇豪。（青睞影視）

《雙城故事》中的溫昇豪。（青睞影視）

溫昇豪在《雙城故事》中飾演的鄧天明，從旁人眼中的高材生、高富帥人生勝利組，變成積蓄被好友騙光、還欠一屁股債，什麼都無法掌握的「失意男」。溫昇豪演起這角色頗有感：「他遇到的事情我都遇過了，我被朋友騙錢、做生意失敗，都有遇到過。」但他從挫折與失意中再站起來，他也分享自己面對低潮的方法。

溫昇豪實際人生也是從挫折中走過來，現在是高人氣戲劇一哥，另個身份是知名酒品代理商，演藝事業與副業投資成績都亮眼，但他自嘲：「我沒那麼好命，也曾經失敗過。」曾經投資挫敗，慘賠千萬，不過，他沒因此失志，他分享自己度過低潮的方法，「跟自己對話，想辦法讓自己更好，把不如意的事情盡量忘掉。我有個天生的特質，很容易忘記不好的事情，這是老天賦予我的特異功能，時間過去之後，我不會記得對方的不好。」若遇到自我懷疑，更要充實自己，自我打氣，「要對自己有信心，這是非常重要的。」

劇中鄧天明還遇到「賣祖產」的問題，溫昇豪笑說，他還真的跟媽媽討論過，媽媽說「與其守著一個沒有用的東西，不如賣掉、活用來得實際」，他也認同，但必須是借力使力的概念：「活用不是把錢花掉喔，而是要再運用，變得更富有。」

溫昇豪在《雙城》的角色相當接地氣，為了家族，背負改革大稻埕的遠大理想，結交了一個優秀女友，自己卻因被騙、負債，陷入人生低潮，自卑的心情，讓他與女友的距離也越來越遠，女方家人有意願借錢讓他渡過難關，他卻拒絕了，希望靠著自己再站起來。

他與鄧天明還有一個共同點，就是不拿別人的錢救急，「基本上，我從來不跟人借錢，這是百分之百確定，我都是靠自己，不會拿別人的一塊錢來幫自己」。但劇中角色的抱負是改造大稻埕，太過遠大，他說自己若真需要錢，也一定會把條件、利息談清楚，他的觀念就是「無功不受祿」。

溫昇豪演出時，最欣賞鄧天明的善良特質，「我很欣賞他對於人性本善的堅持，把人都看得非常好。唯一不欣賞就是，他太好人了，社會險惡，有時候還是要為自己著想。」若現實中，女兒遇到這樣的另一半，溫昇豪說，他不會干涉女兒戀愛自由，只會從旁觀察，適時輔助。

(中時 )