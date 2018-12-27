台灣6成廚餘養豬 賴清德：雲林禁止衍生更多問題

屏東崁頂焚化廠26日進行非洲豬瘟防疫演練，以紙紮豬模擬病死豬就地焚燒掩埋。（潘建志攝）

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屏東崁頂焚化廠26日進行非洲豬瘟防疫演練，以紙紮豬模擬病死豬處理。（潘建志攝）

雲林縣宣布要禁止廚餘養豬，行政院長賴清德26日到屏東參加非洲豬瘟緊急防檢疫演習時指出，縣市首長應尊重農委會的指揮，各做各的會事倍功半，而且會產生新的問題。屏東縣豬農也呼應，禁廚餘養豬不能解決問題，反而會影響台灣溫體豬肉市場。

賴清德表示，廚餘養豬固然是非洲豬瘟傳染管道之一，但各縣市首長應要尊重農委會指揮，根據疫情發展，有層次、有次序地進行相關工作。若貿然禁止廚餘養豬，廚餘去化馬上變成問題，各縣市焚化爐、掩埋場是否有能力處理這些廚餘？

屏東縣養豬協會常務監事方志源說，台灣的廚餘有6成用在養豬，如果禁止廚餘養豬，馬上會出現大問題。台灣200頭以上的養豬場多有鍋爐來蒸煮廚餘，可以消滅病毒，所以廚餘一直都不是問題，何況現在是非常時期，養豬戶的蒸煮時間都會延長。

他目前養了900多隻的黑仔豬供應北部黑豬市場，他說黑成豬一定要吃廚餘，肉質及風味才會好。台灣黑豬是溫體豬肉、白豬則是冷凍豬肉，如果禁止廚餘養豬黑豬就會沒人養，台灣人將沒有溫體豬可吃。

他建議，禁止廚餘養豬並不能解決問題，政府應該要做的是輔導200頭以下的小型養豬場轉型或補助鍋爐蒸煮設備，也不要花更多錢去處理廚餘，因為成效一定不佳，反而衍生更多問題。

(中時 )

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