台東》民宿老闆捐床墊 讓故鄉長者睡好覺

2018年12月27日 07:22 中時 楊漢聲

在台東市經營「簡單小日子」民宿的林耿弘，除了是個愛護動物的好老闆，更用心關照周邊鄰里，熱忱捐出民宿用不到的優質床墊給故鄉-鹿野健康促進會，再轉贈給有需求的長輩；寒冬送暖、惜物再生，讓一輩子沒躺過高級床墊的長者，可以睡上香甜一覺。

林耿弘是鹿野瑞源子弟，在台東市經營民宿，對於鹿野相當關心，不僅常到當地觀察當在地生態，也曾義務擔任鹿野小學堂老師，回饋故里之心，在地民眾都相當敬佩。

鹿野健康促進會理事長徐坤民表示，林耿弘對鹿野相當關心，常常會捐贈物資予協會，這次共收到4張床墊；會將床墊陸續發送給社區裡有需要的人，讓長者可以舒服的睡上一覺。

林耿弘說，這次民宿有幾間房間升級床墊，換下來的床墊狀況都還相當好，丟棄十分可惜，才想到捐贈給鹿野健康促進會，讓床墊繼續發揮功能。他也呼籲民眾，若有東西還可以使用，切勿任意丟棄，整理一下捐給需要的人，一來惜物又環保，二來可以做公益，讓二手物品也有第二春，歡迎大家多多益善。

「鹿野是母親的故鄉，也是我的故鄉。」林耿弘說，小時候母親回娘家就會帶著他回到鹿野，鹿野對他而言，就是充滿美好回憶的地方，迄今仍有許多親戚居住當地，所以，更會常常關心鹿野，希望鹿野能越來越好，營造成最美麗的故鄉。

(中時 )