超浮誇系美食 「肉圈圈」黑白雙鍋吸睛

2018年12月27日 07:47 中時 柯宗緯

「大鍋頭」的「肉圈圈」黑白雙鍋，成為人氣首選。（柯宗緯攝）

「大鍋頭」的「海洋洋」拼盤，有蛤蜊、干貝、鯛魚片等海鮮。（柯宗緯攝）

「大鍋頭」的「肉圈圈」肉片圍成圈，超級浮誇。（柯宗緯攝）

食肉主義盛行，近來尤在火鍋市場為王道。高雄新興火鍋店「大鍋頭海鮮鍋物」主打「肉圈圈」，一片片肉片串成圈，視覺超級震撼，不只拍照打卡吸睛，被封為「浮誇系美食」，又可一次滿足壽喜燒加火鍋，想吃最好先訂位，否則可能等上1、2個小時。

這家位在美術館周邊的「大鍋頭」，原本在夢時代百貨美食街起家，去年轉型為街邊店，人氣紅不讓。顧客就愛衝著招牌雙人套餐 「肉圈圈、海洋洋」而來，只要788元，就可以一次享受「黑白雙鍋」即壽喜燒加火鍋，兩種吃法。

「肉圈圈」上層為梅花豬肉，可加價升級為牛五花，超澎湃、大份量肉片，排成一個大圓圈，霸氣十足，底層為高麗菜、豆芽菜與豆皮，肉片涮壽喜鍋口感飽滿，滋味甘甜，沾醬或不沾醬都很好吃。

「海洋洋」則有干貝、扇貝、蛤蜊、鮮蝦、魷魚、鯛魚片等，海鮮火鍋招牌是甘甜昆布湯底，也可選擇牛奶、泡菜、麻辣、泰式等多元口味。

除了雙人份套餐外，大肉圈圈也有個人獨享鍋，湯底可任選，肉片也可自由搭配，如梅花豬肉、黑豬五花肉、牛五花、特級雪花牛肉等，有不同盎司份量可選擇，適合小鳥胃或大胃王。

日前「網路溫度計」公布高雄美食冠軍，「大鍋頭」擠下不少老店稱霸，累積一票死忠粉絲。顧客笑說店家佛心來著，用餐沒有服務費外，更可無限享用泰國明果冰淇淋及飲料。有了青海店成功經驗，業者最近到文山特區展店也成為排隊名店。

店家資訊

店名：大鍋頭海鮮鍋物（文山店）

地址：高雄市三民區文濱路31號

電話：（07）7777585

營業時間：平日11：30～15：00， 17：00～22：00

假日：11：00～22：00

價錢：「肉圈圈、海洋洋」雙人套餐788元（不收服務費）

(中時 )