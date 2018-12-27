欺負人！普悠瑪意外報告書「都是英文」家屬氣看不懂

2018年12月27日 07:36 中時電子報 陳儷方

普悠瑪翻車意外發生至今超過2個月，台鐵的態度，讓家屬爆氣！一家八口死亡的家屬董家大姊痛批，「台鐵的報告全部是英文、專業名詞」，家屬怎麼看得懂，協調會上因為不懂而提問，竟遭台鐵局長張政源「訕笑」，家屬感覺張政源的表情，意思是家屬「怎麼會蠢到這樣子」。

董家大姊在政論節目《關鍵時刻》說出普悠瑪意外的受害者家屬，目前遇到的困境，台鐵給家屬看的普悠現瑪事故報告書，都是英文、專業名詞，「厚厚一疊都是英文，全部都是英文，家屬都不看懂」。

董家大姐說，鐵道局副局長楊正君把協調會搞得像是研究所的物理課，但台東人不是務農就是捕魚，「你不能用一種我們聽得懂的語言、看得懂的文字，來告訴我們發生什麼事嗎？」台鐵無法清楚交待事故原因，主秘朱來順竟告訴家屬，「是我台鐵的錯，我負全責」，至於錯在哪？「我知道，但我不能告訴你們」

董家大姊更透露，張政源在協調會上不是雙手環抱胸前、斜坐在椅子上，就是「訕笑」，至於訕笑的原因，董家大姊說，因為台鐵給的報告都英文，家屬看不懂，只好反覆問，最後，張政源就笑了，「他那種表情告訴人家，好像覺得家屬很蠢，怎麼會一直問這東西」

家屬還氣一件事，就是總統蔡英文唬爛他們。董家大姊說，事故發生後，蔡英文10月24日到台東殯儀館，跟罹難者家屬說，2天內一定會在台東成立專門應的窗口，來處理這件事的受難者家屬，但等到今天12月26日，窗口在哪？！

(中時電子報)