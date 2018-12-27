加拿大航空推節禮日機票優惠 台北溫哥華直飛未稅1.3萬元起

加拿大航空的豪華經濟艙座椅寬敞舒適。(圖/加航提供)

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溫哥華四月的櫻花吸引大批遊人。(圖/加航提供)
多倫多的的尼加拉大瀑布名列世界三大瀑布之一。(圖/加航提供)

加拿大航空推出限時120小時的節禮日機票優惠（Boxing Day Sale），即日起至2018年12月 30日23:59止，台北至溫哥華經濟艙來回未稅 1.3萬元起（稅金約5,073元），台北至多倫多經濟艙來回未稅1.9萬元（稅金約5,237元），台北至洛杉磯經濟艙來回未稅約1.35萬元元起（稅金約5,262元）。

今年節禮日機票優惠限時限量，優惠航點更選擇國人喜愛的溫哥華、多倫多以及洛杉磯航點。加拿大航空本次的驚喜優惠包含經濟艙之外，更將大受好評的豪華經濟艙也放入優惠行列。

豪華經濟艙的旅客可享受優先登機、優先辦理劃位報到與優先行李提領之外，機上的座位也相當寬敞，並且與其他航空不同，加拿大航空的豪華經濟艙餐飲領先業界採用與其他航空商務艙產品相同等級的陶瓷餐具與玻璃杯，餐食也專為豪華經濟艙旅客獨立設計，而大多數航空的豪華經濟艙則僅有座椅較大，餐飲則供應經濟艙餐飲，因此被許多旅客及網友譽為「最佳性價比的豪華經濟艙」，本次的活動促銷比起一般期間購票現折7千元，讓旅客買到賺到。

而搭乘加拿大航空至洛杉磯，於溫哥華轉機時不但無須提領行李，還能利用轉機時間預先入境美國，一落地美國即入境，無需再大排長龍於美國機場等候移民官的入境審核，是遊美旅客的便利選擇。加拿大航空表示，每班優惠機位有限，敬請把握今年最後一檔的超值機票優惠。活動詳情與訂票，可至加拿大航空官方網站。

(工商 )

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