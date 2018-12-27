允浩、昌珉讚嘆仙后很能忍 支撐東方神起挺過2難關

東方神起出道已15年，允浩及昌珉感謝歌迷在他們當兵時期不離不棄。avex提供

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時報周刊

東方神起退伍後穩紮穩打、勤跑通告，到各地展開多場演出，他們的高人氣無論在韓國或是日本都能明顯感受到，連代表大阪的知名人偶─食倒太郎也穿上東方神起巡演的T-Shirt希望吸引招攬觀光客。九月推出全新日文專輯後，東方神起沒讓歌迷等太久，發行出道15週年紀念特別專輯《New Chapter #2: The Truth of Love》，無論是在網路或在實體店鋪都創下超好的預購成績。不只日文作品令人驚艷他們的進化，聆聽最新特別專輯也完全能感受到他們在音樂上勇於嘗試突破的企圖心。

延續上一張專輯《New Chapter #1: The Chance of Love》，新專輯同樣以「愛」出發作為專輯的概念。在日前接受媒體專訪時聊到對於愛的想法時，昌珉提到：「真心覺得東方神起的粉絲很能忍耐，在我們休止活動兩年的時間之中，一直願意等候我們。如果要說能夠感受愛的時刻，我想就是我們重返舞台，從台上看下去有非常多的人來到演唱會的現場欣賞我們演出。我和允浩都確實感受到大家想念我們的心情，所以更加倍努力想回報歌迷的支持，這也是我們傳達愛的方式吧。」

允浩則說：「我想大家都知道東方神起這個團體經歷過兩次較大的磨練，連我們自己都有感到恐慌的時候，但歌迷們卻相信我們一定會再回到舞台上。不只和昌珉，更是和粉絲們一起度過了這些考驗，這些難關把我們連繫得更緊密。我覺得和支持我們的歌迷之間，不只是藝人和粉絲的關係，每一位歌迷對我們來說就像是東方神起的第三位成員一樣重要的存在。」

東方神起出道15周年紀念特別專輯《New Chapter #2: The Truth of Love》專輯曲風多元，有節奏強勁的電子舞曲，同時也有很適合在這個季節聆聽的抒情歌曲。收錄的7首歌曲中最新主打歌〈Truth〉是一首R&B風格的作品，有著節奏感十足的貝斯聲線、讓人印象深刻的爵士元素，歌詞俐落地唱出走過離別之痛、起身再次尋找絕無僅有的愛情。在發行特別專輯的當天晚上於首爾高麗大學舉辦出道15週年紀念粉絲見面會《TVXQ! Special Day ‘The Truth of Love》，親自用行動感謝歌迷的支持。東方神起在音樂上投入的用心，相信只要聽完這張專輯一定能夠感受得到。出道15週年紀念特別專輯《New Chapter #2: The Truth of Love》與韓國同步在台數位發行。

(時報周刊)

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