冷氣團來了 北部愈晚愈冷下探14度 跨年全台泡水

2018年12月27日 06:24 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

今（２７日）大陸冷氣團南下，北部、東北部天氣將再度轉冷，清晨北部、東北部低溫約１６、１７度，其餘地區約１８至２０度，比起前幾日有稍微涼冷的感覺，大家需要多留意天氣變化，並適時增添衣物；東北部以及大臺北山區整日有雨，降雨時間更加連續，並且有局部大雨發生的可能，北部其他地區、花東也有短暫雨，中南部還是維持多雲透光的天氣。

溫度方面，降雨時間較長的北部、東北部整日溫度約１９至２１度、花東約２３度、中南部地區還有２８度左右。

氣象局發陸上強風特報，東北風增強，臺南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有９至１１級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請注意安全。

另外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢；其未來路徑為朝西移動，逐漸通過菲律賓中部群島後進入南海；此熱帶系統直接影響臺灣的機率低，但在進入南海期間，將間接為臺灣附近帶來南方水氣；下週日至下週二（３０日至１月１日）由於南方雲系北移，臺灣附近水氣明顯增多，全臺皆易有雨。

今天受大陸冷氣團南下影響，東北季風增強，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區以及澎湖為「良好」等級；中部空品區以及馬祖、金門為「普通」等級；雲嘉南沿海地區受強風影響，局部地區短時間可能出現地表揚塵影響空氣品質，高屏空品區位於下風處易有污染累積，雲嘉南以及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)