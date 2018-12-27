12／27三大報頭條要聞

2018年12月27日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

●新聞透視2020總統大選，高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲的動向備受關注。無疑的，韓、柯將是明後年台灣最具影響力的兩顆政治明星，他們的政治判斷及施政決策，極可能改變台灣政治生態，台灣未來走向就看韓、柯。

●民進黨立委高志鵬，被控利用立委職權向國有財產局施壓、關說，收取業者50萬元不法利益，案件纏訟11年，最高法院認定本案與貪汙罪的「法定職權說」或「實質影響力說」無關，高志鵬的行為屬於圖利罪，犯行明確，將他判刑4年6月、褫奪公權4年，檢方已啟動防逃。高志鵬入獄後，將進行新北市三重區立委補選。

●2020國民黨誰角逐大位，高雄市長韓國瑜曾以「4人打麻將、1人相公」比喻。立法院前院長王金平26日到高市府拜會韓國瑜，韓笑說，「打麻將的人來了」；媒體問及是誰相公？王金平笑回，「應該不至於是我！」至於未來是否趁韓流氣勢向2020邁進？王金平說，隨因緣走。

●明年1月27日立委補選，北市士林、大同選區呈藍綠白「三腳督」，被外界認為是2020前哨站。任內扮演「白綠橋梁」角色的前北市副市長陳景峻更直言，如果代表「柯家軍」的陳思宇勝選，2020戰局會「起化學變化」，因為白綠之間無論在政策、兩岸論述方面隔閡都越來越深，且「他有這個心（指選總統）」。

@旺報

●針對陸委會拋出，陸方的「九二共識」，是要消滅中華民國的說法。大陸國台辦發言人馬曉光26日批評，民進黨政府以各種說辭和詭辯來歪曲誣衊；「九二共識」的核心，即確定堅持一個中國原則這一共同認知，清晰界定兩岸關係性質，這符合雙方各自規定，同時得以暫時擱置難以解決的分歧。

●針對大陸國台辦發言人馬曉光26日表明，「九二共識」，既符合各自規定，也得以暫時擱置難以解決的分歧。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，上述說法儘管不能解讀成大陸已經承認「九二共識、一中各表」，但顯然已採取相對柔軟論述方式，這或許也與九合一選舉後，「藍強綠衰」的大氛圍有關。

●高雄市長韓國瑜日前呼籲民進黨中央跟著地方走的兩岸新論述，也提到希望建構「新雙城論壇」，其中以大陸南方城市為主。大陸國台辦發言人馬曉光26日在例行記者會上表示，只要對兩岸關係性質和兩岸城市交流的性質有正確認知，大陸方面對兩岸城市交流一直秉持積極的開放的態度。

●大陸《個人所得稅法實施條例》即將於明年1月1日正式實施。大陸國台辦發言人馬曉光表示，此條例對境外人士包括台灣人士境外所得稅問題作出進一步放寬的優惠安排，台灣民眾可以享受這些新的規定。

@工商時報

●經濟部26日公布今年招商投資情況，截至25日為止，超過5億元以上案件總計277件、金額高達2.23兆元，與去年同期相比成長25％。經濟部次長龔明鑫指出，這是近年非常突出的表現。其中，華邦電子南科擴廠3,350億元則是一大亮點。

●NCC委員會議昨（26）日通過「無線電頻率使用費收費標準」預告修正草案，將透過調整「頻段調整係數」，調降國內五大電信公司最關注的頻率使用費，包括未到期的4G執照以及2020年釋出頻譜的5G執照將全面適用。

●在美股歷經史上最驚悚的耶誕夜表現後，美國總統川普25日出面信心喊話，指美國企業體質佳基本面又強，這波大跌對投資人來說是一個絕佳的買點。

●陽明大學校務會議依據投票結果，26日決議交通大學為陽明大學的「合校優先順序學校」的第一順位，陽明校方表示，主要考量交大方面已於校務會議通過單方合校意向書，並承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」，這能維持「國立陽明大學」的主體性，對於陽明有重大意義。

(中時電子報)