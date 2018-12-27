「辣」麼好吃！大紅袍麻辣火鍋到連湯底都可喝下肚

2018年12月27日 08:11 中時 盧金足

每天從澎湖「現撈」海鮮直送台中，支持台灣各地小農契作蔬菜，是「大紅袍麻辣火鍋」的招牌食材。（盧金足攝）

湯頭由47種中藥材炒製成而，剛開始清淡，愈煮湯頭愈好吃，連麻辣湯都可以喝下肚。（盧金足攝）

使用47種中藥材炒製成滋補底料，讓大紅袍麻辣鍋的食客，享受麻辣爽度也能兼顧身體的平衡。（圖／大紅袍提供）

「大紅袍麻辣火鍋」選在台中市太平區育賢路商圈開店，近百坪營業空間，一切以客為尊的不只用餐場所和氣氛，同樣重視健康養生，一般麻辣鍋重油重鹽，客人很少喝麻辣鍋的湯，他們研製特別湯底，剛開始清淡，但花椒香瀰漫的麻香令人生津，愈煮湯頭愈好吃，連麻辣湯都可以喝下肚暖胃。

天氣漸冷，麻辣火鍋生意強強滾，太平新光重畫區被稱為有如「7期」黃金地段，餐飲業競爭激烈，這間由生醫、建築及金融業等愛好麻辣鍋饕客經營的「大紅袍麻辣火鍋」，吃完不燥不熱，吸引很多喜歡麻辣鍋的客源。

什麼湯底可以逐口飲下，讓溫熱的湯汁從喉嚨流到胃裡？大紅袍麻辣餐飲集團透露，由生醫背景的創辦人與多名中醫好友多年嘗試，使用包括甘草、草果等47種中藥材炒製成滋補底料，讓大啖大紅袍麻辣鍋的消費者，享受麻辣爽度也能兼顧身體的平衡。

「大紅袍麻辣火鍋」海鮮從澎湖空運「現撈仔」直送台中，因出海補魚每天魚獲不一樣，澎湖小卷、鮮蝦、石砢等之外，鮮魚品種依當日魚獲作變化，魚類品種不固定，給客人期待和驚喜。

有人愛吃辣，希望麻辣鍋辣度飆高才過癮，有人不喜辣味敬而遠之，「大紅袍麻辣火鍋」貼心設計可愛Q版辣度表，依辣度指標點餐，很多老饕吃遍各地麻辣鍋，不能少了「大紅袍麻辣火鍋」這一鍋。

「大紅袍麻辣火鍋」

地址：台中市太平區育賢路382號

營業時間：

11:30~14:30；17:30~21:30

假日11:30~21:30.

公休：隔周休星期二

電話： 04-23922968

售價：麻辣鍋底費一人110元，鴛鴦鍋底加150元，備註：120公分以下小朋友免收湯頭費、用餐時間120分鐘。收10％服務。

(中時 )