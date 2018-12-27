NBA》詹皇左腹股溝拉傷 連續116場出賽喊卡

2018年12月27日 08:29 中時電子報 黃及人

.@KingJames talks about the play that sidelined him for some of tonight's game, his thoughts on how the #Lakers played in his absence and the plan moving forward. pic.twitter.com/f9aJHVLpah — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) 2018年12月26日

在湖人與勇士耶誕大戰提前傷退的「小皇帝」詹姆斯，經過核磁共振(MRI)檢查後，湖人官方27日宣布將因左側腹股溝拉傷，不會隨隊前往沙加緬度市，代表他將缺席28日客場與國王之戰，生涯次高的連續116場比賽上場紀錄喊卡！

不過好消息是，詹姆斯傷勢並不嚴重，僅被湖人列在每日觀察名單，詹皇也在第 一時間發布推文，「逃過一劫！噓，跟上帝祈禱。＃隨時歸隊」表示連他自己也知道傷勢並無大礙，應該不用缺席太多場比賽就可歸隊，就等隊醫同意。

只是詹姆斯自己更清楚，自己錯過打破20出頭創造的生涯連續例行賽出賽場次最多(117場)機會，原本他只要再打2場就可創造不可思議紀錄，畢竟他都34歲了，卻有機會打破自己年輕時創造的「鐵人」紀錄，如今只能無奈宣告夢碎。

詹姆斯卻沒忘記發揮幽默感，強調自己受傷後必須從較遠的球館通道，回去客場休息室接受治療，都是勇士工作人員的「陰謀」，「是的，當時工作人員要我走較遠的路，讓我選了那條回去休息室的最遠路徑，我很清楚他們打算幹嘛。」

(中時電子報)