第一米其林華人名廚來台開店 「Daimon．犇廚魔館」插旗微風南山

開在微風南山一樓的「 Daimon‧犇廚魔館」開業後，食饕可以嘗到「廚魔」用胡南泡椒提味的法國生蠔。（圖／彤達餐飲）

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「廚魔」梁經倫煎烤的A5級日本和牛沙朗牛排，是中式蠔油提味並搭搭配慢燉白蘿蔔及迷你花椰菜呈盤。（圖／彤達餐飲）
「廚魔」料理的香煎法式鴨肝，是以四川綠醬提味。（圖／彤達餐飲）
「廚魔」梁經倫是擁有最多米其林星星的華人主廚，如今在彤達餐飲與他合作在微風南山投資開設「 Daimon‧犇廚魔館」。（圖／姚舜）

台北再增米其林星廚掌廚的星餐廳！投資經營多家「犇」鐵板燒的彤達餐飲與美國DBUB集團攜手合作，請到綽號「廚魔」、有最多米其林星星的華人名廚 Alvin Leung梁經倫掌廚的「 Daimon‧犇廚魔館」，正式進駐台北信義區微風南山一樓，此一結合創意中菜與鐵板料理的高檔餐廳占地96坪、有49個座位，正式營運後，食家饕客與吃貨將可親炙「廚魔」設計演繹的「魔力極限創藝中菜」。

梁經倫非餐飲科班出身，是世界上唯二自學料理創業開餐廳，並在「美食聖經」米其林指南中摘星的主廚。更難得的是，他也是全球美食餐飲業界在米其林指南中得到最多星星華人主廚。

梁經倫旗下一手創立了「 Bo Innovation」、「 Bo Shanghai」、「 MIC Kitchen」、「Forbidden Duck」、「 Plato86」、「 Daimon」與「 R&D」許多頂尖餐飲品牌，展店涵蓋香港、中國、新加坡、加拿大。其中香港的「Bo Innovation」 已連續五年獲得米其林三星，「MIC Kitchen」 連續三年米其林一星，「Bo Shanghai」在 2017 開業一年即獲得米其林一星，而「Daimon」則 名列米其林推薦。

除了「 Daimon‧?廚魔館」，彤達餐飲並另外又創立了「?牛肉食堂」新品牌，引進日本銀座當紅秤斤秤兩、現切現賣牛肉的概念，開在微風南山5樓的新餐廳占地39坪、26個座位，食材主攻現切日本黑毛和牛及美國牛肉，3種不同部位，客人可選擇3種不同料理方式菜單。其中「御膳套餐」內容有:極黑和牛海膽丼、日式月見醬、特製泡菜、松露蒸蛋、特製辣和牛湯。「御飯」內包括:特製泡菜、松露蒸蛋、特製辣和牛湯。而「炸和牛牛排三明治」則是現炸和牛牛排搭配酥烤手工麵包，以及松露薯條。新餐廳預計於1月10日與微風南山同步開幕。

(工商 )

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