為何大便會黏馬桶？中醫：都是這4個壞習慣害的

2018年12月27日 08:48 中時電子報 莊楚雯

在外上廁所最尷尬的就是大便黏在馬桶上、沖不掉。對此，中南海首席國醫路志正表示，其實黏膩細軟的大便，是因為體內太濕所造成，這種「濕邪」的狀況，一樣會引起便秘，在大便時肛門有灼熱感，且大便特別臭又黏，沒有排乾淨的感覺，這時只要改變飲食上的4種壞習慣，便祕的問題就能得到解決。

早安健康報導，濕邪引起的便秘有兩個特點：大便偏軟，而且又黏又臭。總讓人覺得沒大乾淨，會黏馬桶、沖不走，甚至大便時肛門有灼熱感，也是大腸濕熱的特點，像這種大便黏膩得像膠水般，很稀卻很難排出的便秘，就是中醫所謂得「濕秘」。

究竟「濕秘」是怎麼來的？路志正表示，這類的患者往往有4個壞習慣：喝過量的咖啡，據美國「2015~2020飲食指南」指出，健康的人每天可喝3到5杯240 c.c.的咖啡，咖啡因攝取量以400毫克為限；愛吃乳酪、蔥、薑等辛辣厚味刺激的食物；常吃甘甜油膩的食品，最嚴重的是「不注意水分來源」，每天喝太多濃茶、經常喝酒等，都會造成濕秘的狀況。讓排出來的大便很少有乾結的糞塊，腹部常常伴有腸鳴和水聲。

路志正說，現在很多人吃通便藥解決便秘問題，但這類藥大多都含有大黃成分，造成「泄下作用」， 如果經常服用刺激大腸的話，反而會讓大腸的反應下降。漸漸地，使腸胃蠕動變慢，更容易便秘。

(中時電子報)