柯P：行政院長頻換人 一定做不好事

2018年12月27日 09:07 中時 張潼

各縣市首長今要參加行政院會，台北市長柯文哲今早表示，自己今天都不會講話；但當被問到對於賴內閣總辭後，前行政院長蘇貞昌可能又要回鍋接閣揆，柯直言，從2000年到現在，平均不到1.3年就換一個行政院長，這樣一定做不好事，誰來當總統一樣做不好，「所以本人意願不高就是這樣」。

柯文哲表示，從2000年到現在，差不多18年半的時間，賴清德大概是13還是14任，平均不到1.3年就換一個行政院長，這樣一定做不好事的，整個憲政的架構真的大有問題。

柯文哲指出，過去20年台灣在政治上會行政效率低落，就自己當台北市長的經驗，坦白講第一年也是亂當的，當然他自己是新人，但是真的到第3年、第4年才比較穩定在推政策；同樣道理，如果一個台北市都需要時間去熟悉，到行政院這種全台灣的，沒有花1年恐怕都還沒搞清楚狀況。

柯文哲進一步說，所以除非一開始就從行政院副院長這樣有計畫地栽培，否則以他自己為例，突然跳去當行政院長，1年也是搞不清楚狀況。

柯文哲強調，過去20年台灣整個中央政府看不出什麼有效的政策，政策換來換去，這部分前民進黨立委林濁水也寫過很多文章，可以去讀一讀，「台灣憲政危機明白講，這種憲政制度誰來當總統一樣做不好，所以本人意願不高，就是這樣。」

(中時 )