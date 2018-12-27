柯P：行政院長頻換人 一定做不好事

2018年12月26日 台北市 「卡管案」即將落幕，台大準校長管中閔將於明年1月8日上任，媒體26日詢問台北市長柯文哲（見圖）看法。柯文哲表示，建議管中閔安靜上任、認真做事就好。（方濬哲攝）

友善列印
中時

各縣市首長今要參加行政院會，台北市長柯文哲今早表示，自己今天都不會講話；但當被問到對於賴內閣總辭後，前行政院長蘇貞昌可能又要回鍋接閣揆，柯直言，從2000年到現在，平均不到1.3年就換一個行政院長，這樣一定做不好事，誰來當總統一樣做不好，「所以本人意願不高就是這樣」。

柯文哲表示，從2000年到現在，差不多18年半的時間，賴清德大概是13還是14任，平均不到1.3年就換一個行政院長，這樣一定做不好事的，整個憲政的架構真的大有問題。

柯文哲指出，過去20年台灣在政治上會行政效率低落，就自己當台北市長的經驗，坦白講第一年也是亂當的，當然他自己是新人，但是真的到第3年、第4年才比較穩定在推政策；同樣道理，如果一個台北市都需要時間去熟悉，到行政院這種全台灣的，沒有花1年恐怕都還沒搞清楚狀況。

柯文哲進一步說，所以除非一開始就從行政院副院長這樣有計畫地栽培，否則以他自己為例，突然跳去當行政院長，1年也是搞不清楚狀況。

柯文哲強調，過去20年台灣整個中央政府看不出什麼有效的政策，政策換來換去，這部分前民進黨立委林濁水也寫過很多文章，可以去讀一讀，「台灣憲政危機明白講，這種憲政制度誰來當總統一樣做不好，所以本人意願不高，就是這樣。」

(中時 )

陳景峻觀察「有選總統的心」柯P… 放行管中閔？ 謝龍介暖笑：賴清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。