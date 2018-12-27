好市多10大秘密曝光！堅果罐堅持用方形其實有陰謀

2018年12月27日 09:17 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

美式大賣場costco深受台灣人喜愛。(圖／中時報系資料照片)

許多人喜歡逛大賣場好市多，到賣場挖寶是一大樂趣，如果你經驗老到，不少隱藏版的好康其實更吸引人。美媒日前介紹10個冷知識，這些連資深好市多粉都也未必知道。以深受歡迎的熱狗為例，美國熱狗加汽水只要50元，30年來如一日，台灣雖單賣熱狗一客50元，汽水可也隨你喝到飽，這樣的優惠便利商店、速食店根本比下去。

好市多（Costco）雖採年費會員制，但業者透過不斷推陳出新限量話題商品，又有內部完整退貨機制，加上討論好市多商品的臉書粉絲團分享，推波助瀾受到媒體關注，一直以來深受台灣人歡迎。根據統計，2018上半年，好市多全台會員數已破200萬人，顯見好市多魅力真的無窮！

美國CNBC做過一則有趣的分析，好市多有十大秘密，藏著不為人知的經營策略，若你號稱是資深好市多粉，卻不知這些巷仔內的秘密，那就太遜了，快來看看到底好市多，好事有多多？

一、全球一半以上腰果被好市多買走。

二、好市多故意賠錢賣熱狗，帶動客人購買其他高利潤產品。熱狗＋汽水套餐就 ，在美國價格一直維持1.5美元，一賣30多年，台灣則堅持賣50元，但飲料可喝到飽。

三、好市多照片快洗沖印部門，每日沖洗量高達2百萬張。

四、好市多販賣的商品，除食衣住行等民生用品外，連棺材、骨灰罈等都有，甚至連寵物骨灰罈都能買到。

五、為節省運輸成本，好市多把堅果罐子從圓形改成方形，每年省下約400輛貨車的運輸量，效果驚人。

六、好市多走的精品路線，貨架上約不同於競爭對手沃爾瑪貨架物品多達10萬種，而好市多僅約4000種。

七、雖然好市多是大賣場，但也販售鑽石。光2013一整年，全球好市多賣出的鑽石總重達10萬克拉，也曾賣出過6.2克拉超大鑽石，價值150萬美元（約新台幣4620萬）。

八、好市多最迷人之處，在於薄利多銷。一般超市、百貨公司，會以賺取25%到50％作為利潤，而好市多僅增加15%，足足便宜人家30%。

九、雖然好市多採年費會員制，但全球5千萬名會員中約有9成願意續約。

十、好市多員工福利好，可留住人才。 根據2017年統計，好市多員工達23.1萬名員工，公司福利不錯，即使領時薪的打工仔也很滿意。

(中時電子報)