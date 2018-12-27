MLB》當初送走克魯伯 教士現在又想跟道奇爭！

印地安人投手克魯伯。(路透資料照)

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中時電子報
/綜合報導

今年季後道奇一直積極爭取克魯伯（Corey Kluber），不過現在有另一支國聯西區球隊半途殺出，也想網羅克魯伯，那就是當初在選秀中簽下克魯伯，卻又將他交易掉的教士。

根據大聯盟官網，教士與印地安人正在討論將克魯伯送往聖地牙哥，但這筆交易若談成，印地安人有機會獲得幾名年輕選手，包括外野手馬高特(Manuel Margo）、瑞福洛（Hunter Renfroe）及海吉斯(Austin Hedges)。

此外，教士與印地安人一直以來都維持著不錯的合作關係，印地安人今年7月就從教士獲得救援投手悍德(Brad Hand)與辛柏（Adam Cimber）。雖然教士目前也與藍鳥討論史卓曼(Marcus Stroman)的交易，不過看來教士對於爭取克魯伯的興趣比較大一些。

今年32歲的右投克魯伯2007年被教士隊選中，不過表現卻不盡理想，2010年季中在教士、紅雀及印地安人的三方交易中被送往克利夫蘭，而教士隊則獲得路德威克(Ryan Ludwick)，克魯伯在印地安人直到2011年才獲得大聯盟登板機會。

根據大聯盟的消息來源，除了教士與道奇，費城人、紅人、釀酒人也都有爭取克魯伯的意圖。

(中時電子報)

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