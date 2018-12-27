南投信義鄉烏松崙賞梅　此刻正當時

2018年12月27日 09:36 中時 沈揮勝

烏松崙花開4到6成，相當可觀。（沈揮勝攝）

梅影婆娑、雪梅爭輝，老幹新枝皆美。（沈揮勝攝）

烏松崙雪梅綻放，朵朵嬌嫩可人。（沈揮勝攝）

梅林疏影，饒富情境。（沈揮勝攝）

嬌而不厭，暗香撲鼻。（沈揮勝攝）

南投縣信義鄉「踏雪尋梅」賞梅季，已於23日在梅子夢工廠開鑼！主辦單位信義鄉農會依據近10年梅況，原預估盛花期會落在元旦後1到2周，但今年因氣溫、雨量情況特殊，部分區塊搶先半個月綻放，目前烏松崙已見雪梅爭輝，而跨年連假正是最佳賞覽期。

烏松崙現況，林道指標6K附近的石家梅園平均綻開4到6成，已然可觀！該園區地面栽有綠色植被，雪梅襯映，饒富意境；續行約2公里的石龜梅園，除擁多種不同品系的梅樹，分別綻出3到6成花朵，庭園造景搭配各種植栽花卉，也具可看性。

信義鄉農會總幹事黃志輝、梅子夢工廠廠長張志雄指出，早年梅花期推估，多以陽曆節氣「冬至」為基準，即12月22日前後。

但近10多年來或因氣候變遷，盛花期都延到元旦後1或2個禮拜，也因此踏雪尋梅系列活動之主題節目「夫妻揹負．甜蜜負擔」均選在1月4日到8日之間（去年1月7日、今年1月6日），為的就是要讓當日到場遊客，欣賞到最壯觀的花海。

但這次梅花季，或因氣溫變化較大、雨量較少，不同環境的區塊，花期並不一致。位處背陽面、地面較潮溼的烏松崙，以及風櫃斗頂山地區、愛國村平瀨附近，恢復到10多年前「冬至開始綻放」的狀況。

至於牛稠坑柳家梅園，目前較靠路邊者，約開出3到4成，但坡地上方較高處，以及新中橫東側的土場、外坪頂一帶，可能還得等到元旦過後比較恰當。

目前賞梅主軸路線投59線，假日單向管制通行，需由信義鄉治所在地明德村街區的信義國小、信義警分局對面巷道進入，經愛國村、烏松崙林道岔路口、風櫃斗、牛稠坑及新鄉部落，從筆石橋附近重新回到新中橫。

(中時 )