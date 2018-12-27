雨彈襲跨年夜 彭啟明：近10幾年來最大雨勢

連假氣溫雨量圖。(翻攝天氣風險管理開發)

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中時電子報

東北季風伴隨大陸冷高壓今起南下，衝擊即將到來的元旦連假，氣象專家彭啟明表示，今年跨年夜加上南來水氣的干擾因素，北部及東半部雨勢可能不小，恐是近10幾年來降雨最多的跨年夜，且雨勢會延續到元旦假期，中南部受即將生成的第30號颱風帕布影響，跨年和連假期間也會下雨。

彭啟明警告，今年跨年夜的雨勢和過去跨年下雨，情況會很不一樣，北部、東半部雨勢恐是近10幾來降雨最多的一次，事前已規劃出遊行程的民眾可能要另做備案；中南部周日、一、二要看颱風北上的水氣，可能有短暫雨勢發生，這也代表今年的元旦曙光，全台各地可能各地看到的機會都相當低。

除了雨勢恐特別強勁外，彭啟明說，今起新一波的強冷空氣南下，溫度將一路下滑，今天晚上到周五清晨，北部、東北部低溫可能降到14-15度，中南部、花東地區低溫也將會降到16-18度，而氣溫最低點將在周六清晨，北部、東北部低溫可能降到13度，中南部、花東最低溫15-16度，預計要到周日才會略為回升。

彭啟明表示，由於這波冷高壓的勢力頗強，也會持續較久，可能要到下周四、五才會東移減弱，北部、東半部將有長達一周的時間都是濕冷的天氣型態，雖然周日後會稍回溫，但降雨會一直持續，且要留意局部恐有較大雨勢。

(中時電子報)

文章來源：彭啟明臉書

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