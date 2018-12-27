台中市房市亮點！陸府植森打造森林中的美術館

2018年12月27日 09:38 中時 盧金足

為營造住在森林裡的環境，陸府建設大手筆移植百年龍眼樹，還自闢樹木銀行，綠意成潮流。（盧金足攝）

「植森」生機廚房有如北海道的森林餐廳，令人驚艷。（盧金足攝）

陸府生機廚房都有一位由陸府建設派駐的生機秘書，為住戶提供生機餐點服務。（盧金足攝）

「陸府植森」為住戶規畫空中菜園，在家就擁有開心農場。（盧金足攝）

地下室停車場利用天井功能引進光線，又能讓住戶步行到停車場。（盧金足攝）

這是藝廊？「陸府植森」連地下停車場都設計的如進入藝術空間，這幅日出之作，太陽其實具車道進出警示功能。（盧金足攝）

「陸府植森」名列台中十大豪宅榜，從建築、公設、住家空間皆以置身原生山林的情境打造，讓人感受如隱居避世的幽靜之感。（盧金足攝）

台中市政府推動具有台中特色的台中厝，研擬《都市計畫法台中施行自治條例》獎勵綠化的修正草案，打造花園城市，不少建商搶先響應，自行開闢樹木銀行，還擁有專業綠海團隊，陸府建設從別墅轉戰大樓市場後，新建案「植森」綠覆面採3D立體式規畫，打造上千坪森林中的美術館，除了水平面、建築垂直面的植栽，包括地下停車場、梯廳、住家每個開窗面都有綠景，連景觀大陽台成為一方「天地」，以「第四個房間」定位，一窗一景引景入室。

有別以往「蓋好蓋滿」的基地開發模式，「低建蔽」、「高綠覆率」已蔚成當今房市主流，名列台中十大豪宅榜的「植森」大樓近日正式公開，從建築、公設、住家空間皆以置身原生山林的情境打造，讓人感受如隱居避世的幽靜之感。

「哇！好壯觀又有氣勢的石景！」陸府建設品牌總監蔣海芃表示，很多人一進入大廳看到大片原石打造的牆面，馬上成焦點，「植森」將大量原石造景融入室內各空間，大廳一座高5米、寬20米的天然銹石劈石牆，從規劃、選材、完工花了將近2年時間，光是吊掛重達70噸的原石就用了整整一個月時間。

銹石的自然色澤能為空間產生暖度，而不規則的劈石面呈現出山中洞穴的意象，從社區大廳過渡到私領域彷彿走進與塵囂隔絕隱居之所，石材取代水泥建材，體會身處大自然的居住環境。

提供優質社區，也要顧好住戶的胃，陸府建設設置生機廚房，設計整面落地玻璃窗與戶外森林景觀相對，不少住戶交屋後來到「植森」生機廚房喝下午茶，稱讚有如在北海道的森林餐廳，在傍晚時分，從戶外望向生機廚房，大片綠景圍繞著原木質感的玻璃盒子，更襯托出歡聚的氣氛。

蔣海芃指出，陸府生機廚房都有一位由陸府建設派駐的生機秘書，為住戶提供生機餐點服務。生機秘書還身負社區「宴會管家」的重責，包括每月的社區活動，與住戶的私人宴會活動，都可委由生機秘書統籌協助。

例如年底的耶誕節，住戶舉辦入厝宴客，只要告知生機秘書人數、預算、主題，秘書就可規劃提案讓住戶選擇，在軟服務上作到客製化的體貼入微。

將藝術融入生活也是「植森」特點之一，這些具有自然共生理念的創作，分別以不同形式展現、與空間結合，如樹梢林間有王忠龍的鐵雕石鳥、門口步道有楊夕霞的植物銅雕攀爬在石頭上；大廳中，邱承宏以大理石粉再生製作的石鹿更象徵了陸府的初衷；而董陽孜書法作品「周而復始 日日是好日」則是寓有積極與專注的用意。

藝術與生活空間完美結合！蔣海芃表示，日本前衛藝術大師草間彌生以花為題材的創作收藏在植森社區中，表現夜間花朵綻放的姿態；以及受頒為美國文化大使的華人藝術家鄭麗雲的名為「天際線」的油畫作品，呈現出清晨陽光將大地染上色彩、大自然豔麗的迷人景象。

買房子已經不只比設備，還要比誰家的綠意多！建商不惜割捨建蔽率來做社區綠美化，「陸府植森」綠意讓人心曠神怡，包括寶輝「City Park」、富邦「天空樹」、「精銳博」、雙橡園「1812」社區私人花園也都有達千坪之廣，獲嚮往大自然生活戶青睞，還有由新加坡WOHA建築團隊設計的「磐鈺雲華」，在公益路設計142座不規則排列的跳島陽台、19座大型空中花園，綠意成房市亮點。

(中時 )