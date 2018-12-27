市長首日心裡話！韓國瑜：工時有點長 事情有點多

高雄市長韓國瑜。(圖/取自韓國瑜臉書)

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中時電子報
/綜合報導
高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照，黃國峰攝)

新任高雄市長韓國瑜昨日走馬上任，首次進市府辦公，除與楊秋興餐敘並任命為兩岸小組副召集人，更和前立法院長王金平會面，在市政處理告一段落後，韓昨深夜表示，「今天就是我千里之行的第一步，雖說這第一步的跨度有點大、工時有點長、事情有點多，也相信接下來的千里之間除卻風光、亦多風雨」。

韓昨午證實，市府籌組兩岸小組將邀請楊秋興參加，楊秋興將出任高雄市政府兩岸小組副召集人。召集人由他本人擔任，楊秋興表示，兩岸和平、兩岸交往很重要，願意協助銷高雄農產。很早就願意做。

韓昨深夜近12點在官方臉書發文，他以「上班第一天」開頭，表示「我之前說過，高雄市長這份工作是一條『不積跬步、無以致千里』的艱難長路，而今天就是我千里之行的第一步，雖說這第一步的跨度有點大、工時有點長、事情有點多，也相信接下來的千里之間除卻風光、亦多風雨。然而，對於未來的一千四百多天，我依然滿心歡喜、一心嚮往。」

韓國瑜臉書發文不到10小時，吸引了2.4萬人按讚，近1千7百多則留言，支持者紛紛要韓國瑜保重身體，「韓國瑜給台灣的選舉文化，創造了一個政治家新典範!他言行如一丶不口說惡言」、「韓市長！您要保重身體！我們等著看您將高雄經濟做起來！」、「市長加油，請您一定要好好照顧身體」。

(中時電子報)

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