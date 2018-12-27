遲不提總統初選機制 他開轟：國民黨究竟在怕什麼？

圖為國民黨中央黨部。(本報系資料)

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中時電子報
／綜合報導

前新北市長朱立倫日前表示，「我的目標也很清楚，就是2020為台灣打拚」，並宣布將成立工作室。他說黨內尚未進入初選，他將先充電與學習，到各地聆聽民眾心聲，尋找解決台灣問題的方法。對此，前國民黨立委孫大千針對總統大選的初選機制，向黨中央提出六問，並表示「我們國民黨究竟是在怕什麼呢？」

朱立倫日前指出，民眾期待他投入2020年總統選舉，「我的目標也很清楚，就是2020為台灣打拚」。朱立倫說，目前國民黨尚未進入初選，他將先充電與學習，到各地聽聽民眾的心聲，走訪台灣各地聽聽大家的意見，尋找解決台灣問題的方法，另外，台灣需與國際接軌，要有國際競爭，若有機會他也將到國外參訪。他也提及，國民黨內有意競選總統者，絕對不會是彼此的對手，「黨內最後出線的人，一定要得到每位同志的祝福跟支持」。

對此，孫大千在臉書貼文指出，針對總統大選的初選機制，他要向請教黨中央的幾個問題，包括一、2020年的總統大選對國民黨來說，是不是最重要的一場選戰？二、黨內高層早已心知肚明，2020年的總統和立委不可能分開選舉，對不對？三、為什麼遲至今日，黨中央仍然不願意針對總統大選的初選制度，提出一套清楚明白的遊戲規則呢？

第四點，這樣的拖拖拉拉，曖昧不明，是否是要為了特定人士保留運作的彈性空間？五、身為有志於領導台灣的未來，解決人民的困境的最大在野黨，為什麼不能展現出「大開大闔，大公無私」的氣魄呢？六、我們國民黨究竟是在怕什麼呢？

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

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