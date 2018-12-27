台東林管處深山特遣紀實影片 揭露百株紅檜巨木群

2018年12月27日 09:44 中時 楊漢聲

需10人才能環抱。（楊漢聲翻攝）

台東林區管理處公開知本工作站深山特遣隊工作紀實影片，片中隊員深入中央山脈南南段進行為期11天的深山巡護，探訪小鬼湖、紅鬼湖等人蹤罕至山域，記錄珍貴原始森林影像。於大浦山附近，更是發現上百株原始珍貴紅檜巨木群，其中最大胸徑達4.8公尺，樹圍15公尺，約10人才能環抱，氣勢磅礡令人振奮。

林管處派遣熟悉資源調查工作同仁與高山協作員計13員之團隊，深入台東事業區20至25林班及延平事業區37及38林班進行11天之紅檜、台灣杉等貴重木群棲地調查及系統樣區複查，全程以影片記錄林業第一線人員執行調查工作及山區涉溪、開路、攀爬和吊掛等實況，要讓民眾了解林業現場的艱辛與真實面。

特遣隊於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群，最大的一株樹圍約15公尺，需要10人才能環抱。11天行程深入中央山脈核心區，他們穿梭於崎嶇山區、夜間低溫難以成眠，在在考驗隊員的意志力及應變能力，但憑藉著良好的默契及相互扶持的精神，任務圓滿完成，並順利記錄下全程的工作實境及森林美景。

台東林管處表示，藉由林業現場工作紀實的影片及空中拍攝小鬼湖、紅鬼湖、大浦山、阿蘭山等森林祕境美景，除可展現台灣原始森林之美外，也能喚起民眾共同珍惜森林資源及支持護管山林工作。

(中時 )