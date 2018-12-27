台東林管處深山特遣紀實影片 揭露百株紅檜巨木群

發現紅檜巨木群。（楊漢聲翻攝）

友善列印
中時
需10人才能環抱。（楊漢聲翻攝）

台東林區管理處公開知本工作站深山特遣隊工作紀實影片，片中隊員深入中央山脈南南段進行為期11天的深山巡護，探訪小鬼湖、紅鬼湖等人蹤罕至山域，記錄珍貴原始森林影像。於大浦山附近，更是發現上百株原始珍貴紅檜巨木群，其中最大胸徑達4.8公尺，樹圍15公尺，約10人才能環抱，氣勢磅礡令人振奮。

林管處派遣熟悉資源調查工作同仁與高山協作員計13員之團隊，深入台東事業區20至25林班及延平事業區37及38林班進行11天之紅檜、台灣杉等貴重木群棲地調查及系統樣區複查，全程以影片記錄林業第一線人員執行調查工作及山區涉溪、開路、攀爬和吊掛等實況，要讓民眾了解林業現場的艱辛與真實面。

特遣隊於大浦山附近，發現多達上百株的紅檜巨木群，最大的一株樹圍約15公尺，需要10人才能環抱。11天行程深入中央山脈核心區，他們穿梭於崎嶇山區、夜間低溫難以成眠，在在考驗隊員的意志力及應變能力，但憑藉著良好的默契及相互扶持的精神，任務圓滿完成，並順利記錄下全程的工作實境及森林美景。

台東林管處表示，藉由林業現場工作紀實的影片及空中拍攝小鬼湖、紅鬼湖、大浦山、阿蘭山等森林祕境美景，除可展現台灣原始森林之美外，也能喚起民眾共同珍惜森林資源及支持護管山林工作。

(中時 )

台中市房市亮點！陸府植森打造森… 香港城市大學校長：台灣教改失敗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。