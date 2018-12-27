余莓莓節目痛哭！網：看了很久不知在哭啥？

名嘴余莓莓。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

名嘴余莓莓日前上政論節目受訪，重砲抨擊總統蔡英文，愈罵愈激動後竟開始哽咽，接著痛哭失聲，質疑蔡英文究竟把大家當什麼？為什麼要這樣對我們(指曾為台灣民主奉獻青春者)。網友心得卻是：「看了很久不知在哭啥。」

面對九合一大選民進黨的慘敗，余莓莓在政論節目嚴厲批評，蔡英文所謂檢討卻仍未得民心，尤其是「管中閔台大校長」案及「柯蔡會」，更令余激動憤慨加拍桌，飆罵蔡英文「你是不是嚇到昏頭了？」認為蔡的種種妥協，是踐踏他們這些為台灣民主奉獻青春者以圖自身連任的權謀，把民進黨、台灣與同志們都不當一回事，怒嗆：「妳旁邊那些人，我們犧牲享受，可是他們不要再享受我們的犧牲，可不可以？」

針對教育部長葉俊榮放行管中閔任台灣大學校長一事，余認為，若當初由立委管碧玲擔任教育部長，就不會有後續這一切事情，質疑「蔡總統，請你告訴我們，為什麼當初要卡管碧玲？」更對蔡處理與柯關係極度不滿，「有人說你那麼聽柯文哲的話，我不相信，我認為你不會這樣，但我告訴你，葉俊榮做的事情已經成功救援柯文哲。」最後，余尤其對蔡領導下的中心思想不解又不滿，痛心疾首哭喊：「你告訴我你的使命，妳可不可以不要再傷害我們？」

余莓莓哭得激動、罵得痛心桌又拍得大聲，看來真的很難過。網友們卻不領情，留言表示 ：「演很大，招攬入閣」、「不要再演了」、「噁心」、「上節目穿金戴銀講鬼話還能拿到錢，這樣叫吃苦？」「表演給自己人看的嗎？」

對余莓莓力挺管碧玲任教育度長，網友也很有意見：「用管碧玲當教長？？⋯妳是瘋了嗎？台灣有這麼沒人才嗎？？」「管碧玲民進黨更慘」、「管碧玲是跟妳有仇嗎？」

余莓莓傷心得賣力，卻也有網友霧煞煞，閱後心得是：「看了很久不知在哭啥？」

(中時電子報)

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