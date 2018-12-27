香港城市大學校長：台灣教改失敗 影響巨大

2018年12月27日 09:43 旺報 簡立欣

香港城市大學台籍校長郭位26日晚間赴台大演講，暢談他心目中的大學國際化「絕對不只是講英文」，而是先改掉教改弊端，再做到教研合一、政教分離、心態正確、避免產官學三棲等，才能邁向國際一流。

台大工業工程學研究所、經濟系、土木系營建管理組、國家發展所合辦「四系所跨領域論壇」，26日晚間邀請郭位演講，講題是「數據中看高敎國際化」。

甚麼叫做國際化大學？郭位表示，台灣的研發經費投入（硬體）其實不低，人才（軟體）也不少，但為何效果不好，整體士氣不高昂？他直言，原因就是教改失敗，大學浮濫，因此雖然科研投入多，都被稀釋掉了；台大一年經費預算約160億元台幣，北京清華大學最新數據2018年預算269億元人民幣（約合台幣1205億元），等於台灣把中字輩都算進去的前12名國立大學一年預算總合，「北京清華排名會衝這麼快，良有以也（確實是有原因的）」

教改失敗產生很多後果。首先大學錄取率逼近百分之百，讓生源素質下降；相較之下美國長年維持在45%，香港更只有20%。「孔子說不患寡而患不均，但台灣很均啊（所有人都能進大學），所以這句話不對，尺有所長，寸有所短，有些人不讀大學也許成就更好。」

大學過多，一來壓低學費，二來衝擊到學生畢業後起薪，三來教授薪水無法調高。郭位一一用數據證實，台灣的畢業生起薪不到GDP的50%，遠低於鄰近及美國；教授薪資跟各國相比也慘不忍睹。郭位主張給有實力教授高薪才能專心研究，科研產出才能回饋到國際化。

郭位又以日前跳樓輕生的華裔天才物理學家張首晟為例，張首晟兼差太多，還參與很多大陸計畫、募得鉅款卻不知如何用，恰恰犯了郭位認為的國際化禁忌「產官學三棲」：「孔子說自己種菜不如菜農、種花不如花農，意思就是人要做自己擅長的事！」學者過分投入產業反而忘掉自己本分，要知道產官學都兼顧是巧合，絕對不是目的，「我覺得這在台灣是比較嚴重的。」

郭位總結，教育就是一門生意，只是它是「非營利事業」，但仍須計較投入和產出。我們應該把教授薪水調高，同時把要求調高，「那種翹課也能考高分的課就不要開了，開不出好課的教授就把自己刪了，很殘酷嗎？但必須如此！」我們應該把學費調高，吸引好學生來，這是學校最好的行銷；我們不能把大學當作政治附屬品，不能用低學費去騙學生來讀、不能讓教授拿低薪還要他們很高興，「我們要用心去做，這是我常講的software（軟體）、hardware（硬體）之外的soulware（心件），這樣我們才能慢慢接近世界一流大學。」

(旺報 )