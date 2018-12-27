獨家》香港城市大學校長郭位恭賀管中閔：是你的就是你的

2018年12月27日 09:45 旺報 簡立欣

香港城市大學台籍校長郭位26日晚間赴台大演講，兩周前準備的簡報裡引唐詩「迢迢爭奈一年期」，原本是要送給台大校長當選人管中閔，巧的是管中閔也來聽講，郭位笑稱自己未卜先知，管中閔果然從當選到上任花了「一年期」，還對管中閔說：「管爺，是你的就是你的！」博得聽眾熱烈掌聲。

26日晚間郭位在台大談國際化，提到幾個要點：教研合一、政教分離、心態正確、避免產官學三棲等，尤其是政教分離，郭位批評，台灣常常把大學當作政治的附屬品，這在美國是沒有看過的：「在座很多人在美國讀過書，有哪個地方聘任大學校長要花這麼多時間，而且黨政人物、各部會通通出來講話？」

他認為，一個高瞻遠矚的政府對大學的做法，應該是給一些指標、給大方向，然後給足資金，但是把手拿開，一年以後看大學的表現，就像企業家一樣。

在台灣讀完大學才離台的郭位向來關心台灣高教，兩周前為這次演講準備的簡報檔，還特地擷取唐朝詩人孫魴〈牡丹〉裡的四句「風促乍開方可惜，雨淋將謝可堪悲，也擬便休還改過，迢迢爭奈一年期」，意指牡丹這麼絕色的花，花期只有一年，花開時就應該讓她滿園芬芳，否則就凋謝掉了；當時想法是台大校長遴選事件也快滿一年了，希望有個結果。

郭位笑著說，26日來台才知管中閔下月8日上任，自己簡直是未卜先知；他也向台下的管中閔道賀：「恭喜你了，管爺，是你的就是你的！」聽眾爆出熱烈掌聲。

(旺報 )