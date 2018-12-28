紹興酒入味 「土雞腿風味鍋」有家傳花雕雞味道

2018年12月28日 07:13 中時 程炳璋

中西區樹林街上的毛竹鍋物，外表看起來像是一家有質感的文青商店，走進店內才知道是賣火鍋，這家店開張才兩年多，每到用餐時間經常客滿，店內的「紹興土雞腿風味鍋」是招牌，是老闆蘇宗佑從早年家中的家常菜「花雕雞」改良而來，一鍋兩吃的方式相當特別。

毛竹鍋物內有8種火鍋口味，其中「紹興土雞腿風味鍋」是招牌火鍋，另外「泰式綠咖哩」訴求濃醇香辣口味，受到年輕人喜愛。

業者表示，「紹興土雞腿風味鍋」其實是早期自家飯桌上的「花雕雞」家常菜改良，大腿雞肉都是每天早上在「兵仔市場」挑選自然飼養的黃金土雞，以紹興酒、醬油、薑、麻油、糖、醃漬一至兩天。

在客人點餐後，上桌悶煮5分鐘，此時打開鍋蓋，酒香混著醬香溢出，令人食指大動，正是口感最佳時刻。業者建議顧客可在加入湯底前，先夾一、兩塊品嘗，鹹甜滋味十分下飯。之後再加入昆布湯底，成為一鍋兩吃的特殊吃法。

除了傳統滋味，業者新開發的「泰式綠咖哩」將泰國進口的綠咖哩醬加上椰奶、檸檬葉、胡椒與魚露，是店內所有鍋物種類中較重的口味，深得年輕人喜愛。

毛竹鍋物另一用餐特點在環境，不同於一般火鍋餐廳的裝潢，店內比較像是文青商店風格，吸引的客群多是大學生與一般白領上班族，堪稱氣質鍋店。

店名：毛竹鍋物

地址：台南市中西區樹林街二段119號1樓

電話：06-2141813

營業時間：周二至周日11：30-14：30 17：30-21：30

公休：周一

價格：「紹興土雞腿風味鍋」每份340元。「泰式綠咖哩」每份300元至400元不等。

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(中時 )