韓國瑜首出席行政院會要錢 「該給我的要給我一塊不能少」

2018年12月27日 10:05 中時電子報 邱珮畇 、影音 杜宇喬 、影音

20181227中天新聞 怕賴揆賴帳 27號韓國瑜親自出席院會要錢

高雄市長韓國瑜今天將北上參加行政院會，討捷運黃線補助款。高雄負債高，他笑說自己現在愛錢如命，一塊錢都不能少，中央選前承諾補助的都不能跳票。被問到若中央不肯給錢怎麼辦?韓國瑜說，那他就要罵中央「既愚蠢又無能」、「既驕傲又蠻橫」，並說「行政院長或總統不愛我沒關係，答應我的錢要給我」。

高雄市長韓國瑜剛上任，便決定停建高市輕軌第二期，但對列入前瞻計劃的高市捷運黃線則強調「非蓋不可」。高雄負債高，他今日將北上參加行政院會，跟中央要錢，請中央要大力挹注捷運黃線經費。

韓國瑜日前接受中天主持人平秀琳專訪，平秀琳說去行政院會時要記得把帳本帶去。韓國笑說「一塊錢都不能少，我現在愛錢如命。所有他承諾的清清楚楚，到行政院就交給他!」他說，沒辦法，高雄市要走下去，請政院該補助我們的補助我們，保證不亂花，除了指項項目外，要是有更寬鬆的都心存感激

韓國瑜說，選前承諾的不能賴帳，「行政院長或總統不愛我沒關係，答應我的錢要給我」。平秀琳問，若中央都不給你要怎麼辦?韓國瑜說，那我覺得中央既愚蠢又無能 而且中央既驕傲又蠻衡」，這個中央是不及格的，那我就要這樣罵他了，我高雄市要走下去，你什麼都不給我，巧婦難為無米之炊啊!

(中時電子報)