影》新南向挨批 律師林智群：沒人來 就不會有人跳機！

2018年12月27日 10:08 中時電子報 張達智

新南向漏洞! 152越南團客來台竟脫逃

越南觀光團一次跳機152人，創史上最大脫團紀錄，外界批南向政策、觀宏專案限制寬鬆，讓人蛇集團有漏洞可鑽。不過律師林智群不以為然，他認為這幾年東南亞觀光客也讓台灣賺了不少錢，難道要為了有人跑走，就說拒絕他們來嗎？還說世上沒這麼好康的事，只要觀光客增加的好處，卻不要跳機的人；如果要0跳機，那就把東南亞旅客都封起來，沒人來就不會有人跳機了！

關於越南團大跳機事件，林智群在臉書提出3點疑問，1.什麼是觀宏專案？2.新南向政策是什麼？3.歷年脫逃率是多少？

他表示觀宏專案是為了吸引東南亞國家旅客，設置的電子簽證方案（不是免簽），且是從104年11月1日，馬總統任內開始的政策。而這幾年東南亞觀光客也讓台灣賺了不少錢，難道要為了有人跑走，就說拒絕他們來嗎？

而新南向政策是小英推動的「有條件免簽」，如果東南亞人士本身有歐美永久居留證的，或曾經來台但沒不良紀錄的，政府給予免簽。

至於歷年脫逃率，林智群說，重點是比例，如果來的人增加10倍，那逃跑的人增加10倍，有什麼了不起的？

林智群最後表示，任何政策都有優缺點，「你要人家多來觀光，就是會有人跳機，世界上沒有這麼好康的事情，只要觀光客增加的好處，卻不要跳機的人，如果要0跳機，那就把東南亞旅客都封起來，都沒人來，就不會有人跳機了！」。

(中時電子報)