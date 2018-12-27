影》新南向挨批 律師林智群：沒人來 就不會有人跳機！

交通部觀光局證實，4個大型越南旅行團共153人，分別在21日及23日入境高雄，卻在入住飯店後一小時，有152人脫逃失蹤。圖為越南團客入住飯店畫面。（中央社翻攝照片）

友善列印
中時電子報
新南向漏洞! 152越南團客來台竟脫逃

越南觀光團一次跳機152人，創史上最大脫團紀錄，外界批南向政策、觀宏專案限制寬鬆，讓人蛇集團有漏洞可鑽。不過律師林智群不以為然，他認為這幾年東南亞觀光客也讓台灣賺了不少錢，難道要為了有人跑走，就說拒絕他們來嗎？還說世上沒這麼好康的事，只要觀光客增加的好處，卻不要跳機的人；如果要0跳機，那就把東南亞旅客都封起來，沒人來就不會有人跳機了！

關於越南團大跳機事件，林智群在臉書提出3點疑問，1.什麼是觀宏專案？2.新南向政策是什麼？3.歷年脫逃率是多少？

他表示觀宏專案是為了吸引東南亞國家旅客，設置的電子簽證方案（不是免簽），且是從104年11月1日，馬總統任內開始的政策。而這幾年東南亞觀光客也讓台灣賺了不少錢，難道要為了有人跑走，就說拒絕他們來嗎？

而新南向政策是小英推動的「有條件免簽」，如果東南亞人士本身有歐美永久居留證的，或曾經來台但沒不良紀錄的，政府給予免簽。

至於歷年脫逃率，林智群說，重點是比例，如果來的人增加10倍，那逃跑的人增加10倍，有什麼了不起的？

林智群最後表示，任何政策都有優缺點，「你要人家多來觀光，就是會有人跳機，世界上沒有這麼好康的事情，只要觀光客增加的好處，卻不要跳機的人，如果要0跳機，那就把東南亞旅客都封起來，都沒人來，就不會有人跳機了！」。

(中時電子報)

文章來源：林智群臉書

空軍老外加臉書 女臨時工險跌愛… 鰻魚罐頭藏口袋多次闖關 男被逮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。