NBA》過來人經驗？柯瑞建議詹皇別急著復出

本季曾因腹股溝傷勢缺席11場的柯瑞，建議詹姆斯別急著想要復出。(美聯社)

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中時電子報

本季也曾腹股溝拉傷缺席11場的勇士明星後衛柯瑞，27日建議面臨同樣傷勢的「小皇帝」詹姆斯，千萬別急著想要宣告復出，因為這種傷勢可大可小，詹皇最好先休息4到5天再說，只是這種來自「敵人」的建議，詹皇能否聽進去！

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「根據我的經驗，你必須先休息4到5天，確保自己沒有受到更嚴重損傷，」本季曾因腹股溝傷勢缺席近1個月的柯瑞說，「在這幾天時間，你可以讓受傷部位開始癒合，腹股溝部位相當脆弱，我的感覺是想要恢復這種傷勢不能急。」

明顯受到教訓的柯瑞表示，腹股溝傷勢最令人沮喪的是，明明不再疼痛，卻需非常謹慎，「我不知道詹姆斯的傷勢有多嚴重，但沒有疼痛只是恢復的第一步，你會慢慢增加訓練量，確保傷勢不會倒退，因為一不小心很可能再次受傷。」

「詹姆斯已在聯盟打了16年，我不知道他共缺席幾場比賽(答案是53場)，但一定不會很多，」柯瑞說，「他為這點感到自豪，每個籃球員都想上場，我可以確定的是，他可以打這麼多場，其中1個原因就是他懂得如何照顧自己身體。」

柯瑞也沒忘記鼓勵最近陷入低潮的「浪花弟」克雷湯普生，「就是保持對湯普生的鼓勵，不只是湯普生，我們所有人都可以打更出色，我們會努力替他創造更多出手機會，情況勢必有所改善，現在才12月，我們仍在一個不錯位置。」

(中時電子報)

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