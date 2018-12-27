鰻魚罐頭藏口袋多次闖關 男被逮稱「一時忘記」

2018年12月27日 10:38 中時 馮惠宜

台中1名57歲有竊盜前科的藍姓男子日前「忘記」其放入口袋內價值96元的紅燒鰻魚罐頭，還沒結帳就想離開，被機警的超商店長攔下報警，店長打臉其一時忘記的說辭，表示其已多次上門行竊，過去全因惻隱之心選擇原諒，其卻得寸進尺屢次上門，這次發現竊嫌再度光顧行竊，才會斷然報警。

台中市警察局第三分局東區分駐所12月2日接獲轄內超商報案，稱抓到偷東西的竊嫌，員警趕赴現場時，超商店長表示適才發現有名男子竊取2罐價值96元的紅燒鰻魚罐頭放入上衣口袋，及時將他攔下確認口袋內有未結帳商品後便請警方到場。其所指認的藍姓男子低頭垂肩站在一旁，卻辯稱自己只是「忘記」結帳，並沒有竊取念頭。

但超商謝姓店長表示，這名竊嫌已非初次上門行竊，過去盤點商品時發現數量有異，就曾調閱監視器找尋竊嫌，當時可憐對方是「甘苦人」，念及其偷取罐頭可能只是為求一餐溫飽，便自掏腰包彌補公司損失，卻造成藍嫌屢次上門行竊，才驚覺自己一念之仁是不對的，這次發現竊嫌再度光顧，便特別留意他的行為，發現他果然又故技重施，才會斷然報警處理。

警方調查，打臨工維生的藍姓男子有多項竊盜前科，他向警方供稱目前居無定所，強調自己原本還想挑選飲料，才會順手將罐頭放進口袋裡，只是後來飲料沒買成又「一時忘記」口袋裡的商品還沒結帳，並非有意竊取，警方訊後全案依竊盜罪嫌將他移送偵辦。

(中時 )